Streaming-Rekord für Charlize Theron in "The Old Guard 2"

Seit dem 2. Juli 2025 ist der langersehnte Action-Fantasyfilm "The Old Guard 2" exklusiv auf Netflix verfügbar und sorgt sofort für Aufsehen. Innerhalb weniger Stunden nach Veröffentlichung hat es der Film geschafft, in insgesamt 87 Ländern, darunter auch Deutschland, die Spitze der Netflix-Charts zu erklimmen. Der Film, der Charlize Theron (49) erneut in der Rolle der unsterblichen Kriegerin Andy zeigt, greift die Handlung des ersten Teils von 2020 auf. Besonders eindrucksvoll: Der Vorgänger erfreute sich ebenfalls erneut großer Beliebtheit und hat es in mehr als 80 Ländern zurück in die Top-10 geschafft.

Trotz der starken Performance in den Streaming-Charts fällt die Reaktion auf den Film gemischt aus. Auf Plattformen wie Rotten Tomatoes sammelte der Film nur 28 Prozent Zustimmung bei der Fachpresse und konnte auch bei den Zuschauern mit einer Wertung von lediglich 45 Prozent nicht punkten. Auch die Kommentare fielen laut kino.de entsprechend aus. Einige User schrieben, sie seien "enttäuscht" oder bezeichneten den Film sogar als "Albtraum" oder "Zeitverschwendung". Der neue Film setzt die Geschichte von Andy und ihrem Team fort, wobei sie diesmal mit einer neuen Dimension ihrer Existenz konfrontiert werden, da Andy sterblich geworden ist. Unterstützt wird das Team von einem alten Verbündeten namens Tuah, gespielt von Henry Golding.

Die Geschichte von "The Old Guard" begann bereits vor fünf Jahren, als der erste Film mit seiner düsteren Story und packenden Action die Zuschauer weltweit begeisterte. Charlize Theron glänzte damals in ihrer Rolle, in der sie ihre unsterbliche Gefährtengruppe seit Jahrhunderten durch unterschiedliche Abenteuer im Verborgenen führte. Nun, in der Fortsetzung, wird deutlich, dass die Erwartungen nicht für jeden erfüllt werden konnten. Mit ihrem großen Engagement und einer eindrucksvollen Besetzung bleibt "The Old Guard 2" trotz der geteilten Kritiken ein Gesprächsthema in der Streaming-Welt.

Getty Images Charlize Theron bei der Premiere von "The Old Guard 2" in Los Angeles

Getty Images Chiwetel Ejiofor, Marwan Kenzari, KiKi Layne, Henry Golding und Uma Thurman von "The Old Guard 2"

Getty Images Der Cast von "The Old Guard 2"