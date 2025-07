Netflix-Hits: Diese drei Filme sind echte Zuschauermagnete

Netflix hat seine Zuschauerzahlen offenbart, und drei Filme stehen in der Gunst der Zuschauer ganz oben. Unangefochten an der Spitze thront dabei "Red Notice" aus dem Jahr 2021 mit beeindruckenden 230,9 Millionen Views. Der Actionfilm mit Dwayne Johnson (53), Gal Gadot (40) und Ryan Reynolds (48) verspricht nicht nur spannende Juwelenjagden, sondern auch humorvolle Momente. Im Mittelpunkt stehen ein FBI-Agent, ein Kunstdieb und eine Meisterdiebin, die gemeinsam auf eine weltweite Mission geschickt werden, um drei mysteriöse Juwelen-Eier zu finden. Überraschende Wendungen und spritzige Dialoge machen den Film zu einem echten Highlight. Für Fans von Dwayne Johnson, Gal und Ryan ist "Red Notice" ein absolutes Muss.

Auf Platz zwei folgt "Carry-On", ein Thriller von 2024 mit Taron Egerton (35) in der Hauptrolle, der 172,1 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme lockte und insgesamt 344.100.000 Stunden gestreamt wurde. Durch die spannende Story um eine Flughafenerpressung in der Weihnachtszeit ist der Streifen ein echter Favorit für Fans des Genres. Taron, der einen TSA-Agenten spielt, schwankt in dem Film zwischen moralischem Dilemma und Lebensgefahr. Erneut zeigt er, warum er als einer der vielseitigsten Schauspieler seiner Generation gilt. Unterstützt durch eine hochkarätige Besetzung wie Jason Bateman (56) und Sofia Carson, bietet der Film nervenaufreibende Spannung.

Den dritten Platz belegt die Gesellschaftssatire "Don't Look Up" aus dem Jahr 2021. Mit 171,4 Millionen Views erzählt der Film mit Leonardo DiCaprio (50) und Jennifer Lawrence (34) die Geschichte eines Kometen, der die Welt zu vernichten droht – eine adrenalingeladene Mischung aus Drama und schwarzem Humor. Jennifer, die in "Don't Look Up" brilliert, hatte einst in Interviews verraten, wie sehr sie die Zusammenarbeit mit Leonardo geschätzt hat. "Er motiviert mich immer, mein Bestes zu geben", erklärte sie damals. Diese drei Filme stehen nicht nur wegen ihrer fesselnden Geschichten, sondern auch wegen der Leistungen ihrer Stars ganz oben auf den Netflix-Charts – perfekter Stoff für einen gemütlichen Filmabend!

Getty Images Dwayne Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds bei der Premiere von "Red Notice"

Getty Images Taron Egerton und Jason Bateman

Getty Images Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence bei der "Don't Look Up"-Premiere in New York, Dezember 2021