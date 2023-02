Ungewohnt blond: Shania Twain rockt mit neuer Haarfarbe!

So kennt man sie gar nicht! Shania Twain (57) ist für ihre typische braune Mähne bekannt. Diese Haarfarbe schmückt die Country-Musik-Ikone bereits seit dem Beginn ihrer Karriere Anfang der 90er-Jahre. Selten wagt die "That Don't Impress Me Much"-Interpretin größere Experimente, wenn es um ihren Look und ihr Styling geht – zumindest war das bis jetzt so. Denn nun zeigt sich Shania mit ungewohnt blonder Mähne!

Wie Just Jared berichtet, habe die mittlerweile 57-Jährige ihre neue Frisur im Rahmen der "Republic Records' Pre-Grammy Party" präsentiert. Shanias blonde Haare strahlen in Kombination mit einem orangefarbenen Hosenanzug und einem schwarzen Ledermantel. Auf Social Media meint die Sängerin: "Ich hatte eine so lustige Nacht mit meiner Republic-Records-Familie – so viel habe ich schon lange nicht mehr gelacht! Jetzt wird es Zeit, mit euch allen zu feiern!

Das neue Album der "Man! I Feel Like A Woman!"-Interpretin ist ab dem 3. Februar auf dem Markt. Den Titel "Queen Of Me" erklärte die Sängerin vor Kurzem folgendermaßen: "Ich bin mein eigenes Königshaus. Ich bin mein eigener Herr und ich bin verantwortlich für die Entscheidungen, die ich treffe und für das, was ich sage und tue."

Anzeige

Getty Images Stephen Sanchez und Shania Twain in Los Angeles 2023

Anzeige

Getty Images Shania Twain und Angehörige von "Republic Records" im Jahr 2023

Anzeige

Getty Images Shania Twain im Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de