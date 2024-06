Ehe-Ende durch Affäre: Shania Twain hat ihrem Ex vergeben

Shania Twain (58) war ganze 17 Jahre mit ihrem Mann Robert John „Mutt“ Lange verheiratet. 2008 ging ihre Ehe in die Brüche, weil der Produzent die Sängerin mit ihrer guten Freundin Marie-Anne Thiébaud betrogen hatte. Diesen Vorfall hat die "That Don’t Impress Me Much"-Interpretin ihrem Ex mittlerweile vergeben. "Vergebung liegt in der Familie des Loslassens. Aber bei der Vergebung geht es, zumindest für mich, nicht unbedingt um Vergessen", erklärt sie im "Great Company With Jamie Laing"-Podcast. Es gehe darum, die andere Person zu verstehen, auch wenn diese möglicherweise im Unrecht ist.

Die Grammy-Gewinnerin nimmt Mutt den Seitensprung heute also nicht mehr übel. "Es ist sein Fehler, nicht mein Fehler", betont Shania und gibt des Weiteren zu verstehen: "Es ist so traurig für ihn, dass er einen so großen Fehler gemacht hat, mit dem er leben muss. Und ich weiß nicht, was das ist, aber... das ist nicht mein Gewicht." Trotz allem, was der 75-Jährige ihr damals mit seiner Affäre angetan habe, "hasst" sie ihn nicht.

Die Liaison von Mutt und Marie-Anne hatte scheinbar auch ein Happy End für Shania. Die kanadische Berühmtheit und Frédéric Thiébaud, der damalige Mann ihrer vermeintlichen Freundin, freundeten sich aufgrund des bösen Spiels ihrer Partner an – Frédéric habe davon mitbekommen und Shania gewarnt, sie wollte es zu Beginn jedoch nicht wahrhaben. Im Laufe der Zeit entwickelte sich eine romantische Beziehung zwischen ihnen. Mittlerweile sind die beiden seit 13 Jahren verheiratet.

Getty Images Shania Twain, Sängerin

Getty Images Shania Twain und ihr Mann Frédéric Thiébaud

