Schönheits-OPs? Die Fans erkennen Shania Twain nicht wieder

Da muss man glatt zweimal hinschauen! Seit den 1990er-Jahren steht Shania Twain (58) bereits in der Öffentlichkeit. Mit Songs wie "Man! I Feel Like A Woman" oder "You're Still the One" wurde sie weltweit berühmt. Neben ihrer Musik ist die Sängerin auch für ihre extravaganten Looks bekannt. Regelmäßig überrascht sie mit neuen Styles. Mit ihrem neuesten Umstyling löst Shania jedoch Verwirrung bei ihren Fans aus...

Auf Instagram postet sie ein aktuelles Foto. Die Musikerin präsentiert ihre langen pinken Haare. Vor allem fällt aber Shanias extrem geglättetes Gesicht auf. Nicht eine Falte oder Pore ist zu erkennen. Das entgeht auch ihren Fans nicht – sie erkennen die 58-Jährige kaum wieder. "Wer ist das?" oder "Du siehst aus wie eine von den Kardashians", lauten einige der Kommentare unter dem Post. Manche Follower werfen ihr sogar vor, mit Schönheitseingriffen nachgeholfen zu haben.

In dem Jahr 2023 stellte Shania jedoch klar, dass sie keine Schönheits-OPs durchführen möchte. "Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich sage: 'Nein, ich werde es nicht tun'", erzählte sie in dem Podcast "Making Space". Stattdessen wolle sie sich in ihrer eigenen Haut lieben.

