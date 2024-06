Shania Twains traumatische Kindheit inspirierte diese Songs!

Shania Twain (58) ging in der Vergangenheit offen damit um, keine einfache Kindheit gehabt zu haben: 2018 enthüllte sie, von ihrem Stiefvater sexuell missbraucht worden zu sein und mitbekommen zu haben, wie dieser ihrer Mutter gegenüber gewalttätig war. In einem Interview mit The Sunday Times offenbart die Sängerin jetzt, wie diese traumatischen Ereignisse einige ihrer Hitsongs beeinflussten. "Eine Sache, die ich in meinem Leben am meisten vermieden habe, war, wie meine Mutter zu werden oder in ihrer Situation zu sein. Ich musste diesen Kreislauf durchbrechen. Aber wenn die Leute ['Black Eyes, Blue Tears'] hören, denken sie vielleicht nicht, dass ich das erlebt habe."

Der Missbrauch habe zudem dafür gesorgt, dass sie sich dafür schämte, eine Frau zu sein, und Angst hatte, ihren Körper zu zeigen – doch als sie ihre Kurven endlich akzeptierte, packte sie ihr neues Selbstbewusstsein in den Song "Man! I Feel Like a Woman!". "Mit diesem Song wollte ich sagen, dass ich zu lange darauf gewartet habe, mich als Frau wohlzufühlen", erklärt Shania und fügt hinzu: "Mein Verstand sagte: 'Es ist mir eigentlich egal, was ich bin', aber mein Körper kam mir in die Quere – Frau zu sein kam mir in die Quere." Doch dann habe sie gemerkt, wie viel Freude sie verpasst hatte – und wurde dadurch inspiriert. "Ich schätze, ich war eine Spätzünderin, was das Wohlfühlen in meiner eigenen Haut angeht, aber nach einer Weile muss man einfach aufhören, auf den Dingen herumzuhacken, die man nicht ändern kann", führte die 58-Jährige weiter aus.

Ob sie auch ihren Trennungsschmerz als Inspiration für einige Lieder nutzte? In den 2000er-Jahren wurde Shania nämlich von ihrem damaligen Mann Robert John Lange betrogen – und zwar mit ihrer guten Freundin Marie-Anne Thiébaud. Wie sie im "Great Company With Jamie Laing"-Podcast erzählte, hat sie dies ihrem Ex aber mittlerweile verziehen. "Vergebung liegt in der Familie des Loslassens. Aber bei der Vergebung geht es – zumindest für mich – nicht unbedingt um Vergessen", erklärte sie.

