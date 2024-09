Shania Twain hat Angst, bei Moderations-Job zu versagen

Shania Twain (59), die legendäre Country-Sängerin, steht kurz davor, die People’s Choice Country Awards zu moderieren. Doch die Künstlerin verriet im Vorfeld, dass ihr Lampenfieber ihr möglicherweise dabei in die Quere kommen könnte. "Ich bin keine großartige Ableserin", erklärte sie jetzt Taste of Country und fügte hinzu: "Ich bin da eher spontan, also wenn ich ins Schwafeln kommen sollte, müssen sie mich vielleicht von der Bühne holen." Die "Man! I Feel Like a Woman!"-Sängerin gab zu, dass sie seit ihrer Kindheit mit Lampenfieber zu kämpfen hat und es für sie oft eine Überwindung ist, sich dennoch dem Publikum zu stellen.

Shania hat in der Vergangenheit zahlreiche Anekdoten über missglückte Bühnenerlebnisse geteilt, die sie mit Humor nimmt. So passierte es im letzten Sommer während eines ihrer Las Vegas-Konzerte, dass sie versehentlich in einen Drumstick sang, weil sie vergaß, in welcher Hand sie das Mikrofon hielt. Auch bei einem Auftritt in Chicago kam es zu einem kleinen Zwischenfall, als sie während des Songs "Don't Be Stupid" in hohen Stiefeln stolperte. "Lampenfieber kann sehr lähmend sein", verriet sie 2019 in der Sendung "Live with Kelly and Ryan". Sie sagte, sie habe lernen müssen, mit dieser Angst umzugehen, um nicht von diesem Stress überwältigt zu werden.

Abseits der Bühne hat Shania eine beeindruckende Karriere hingelegt. Ihr zweites Album "The Woman in Me" katapultierte die gebürtige Kanadierin, die keine leichte Kindheit hatte, 1995 ins Rampenlicht und brachte ihr ihren ersten von fünf Grammys ein. Doch trotz ihres Erfolges bleibt die kanadische Sängerin auf dem Boden der Tatsachen und spricht offen über ihre Ängste auf der Bühne. "Ich bin immer noch das achtjährige Mädchen, das Angst hat, auf die Bühne zu gehen", gestand sie im Gespräch mit CTV. Doch sobald sie von ihrem Publikum umarmt werde, fühle sie sich nicht mehr allein. Diese Verbindung zu ihren Fans hilft ihr, die Bühne zu meistern und ihre Leidenschaft für die Musik zu teilen.

Getty Images Shania Twain, Sängerin

Getty Images Shania Twain, Sängerin

