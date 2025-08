Tourende naht bald: Shania Twain kämpft mit "normalem Leben"

Shania Twain (59) blickt auf einen aufregenden Sommer zurück, der ihr durch zahlreiche Konzerte in den USA viel Bühnenzeit bescherte. Besonders der Juli war für die Sängerin prall gefüllt, doch nun steht sie vor dem Abschluss ihrer Sommertournee und eines ereignisreichen Jahres. Auf Instagram teilte sie ein authentisches Foto aus einer rustikalen Umgebung, auf dem sie mit ihrem treuen Hundekumpel zu sehen ist. Abseits der Bühne fällt ihr der Übergang zum ruhigen Alltag daheim nicht leicht, wie sie gestand: "Es ist hart, zurück ins 'normale Leben' zu finden, wenn man jeden Abend mit seinen wundervollen Fans verbringen kann."

Die letzten Shows der Tour finden in Jacksonville und Davie in Florida statt und schließen mit dem Konzert am 2. August ab. Shania zeigte sich begeistert von einem Fan-T-Shirt mit der Aufschrift "Just be Twain fans", das sie sogar zum Abendessen trug. Die Sängerin schwärmte von dem kreativen Geschenk und bedankte sich herzlich bei ihren Fans für die Unterstützung während der gesamten Tournee. Aus der Kommentarflut auf ihrem Instagram-Post ist ersichtlich, wie sehr ihre Fangemeinde die gemeinsamen Konzertabende genossen hat: "Das Toronto-Konzert war unvergesslich" und "Ich bin seit 25 Jahren Twain-Fan! Viel Spaß bei den letzten Shows dieses Jahres", hieß es unter anderem.

Vor rund einem halben Jahr hatte Shania mit ihrer emotionalen Abschiedsshow im Planet Hollywood in Las Vegas bereits ein echtes Spektakel hingelegt. Die Künstlerin stand dort seit Mai 2022 regelmäßig auf der Bühne und verabschiedete sich schließlich unter Tränen von ihrem begeisterten Publikum. "Weint, weil es vorbei ist, aber weint nicht zu viel, denn ich kann es kaum erwarten, euch diesen Sommer auf Tour zu sehen – bei meinen letzten Shows 2025, bevor ich ins Studio gehe, um neue Musik zu schreiben!", schrieb sie damals auf Instagram. Auch bei ihrem finalen Auftritt glänzte sie in ikonischen Bühnenoutfits und sorgte für Gänsehautmomente bei ihren Fans.

IMAGO / ZUMA Press Wire Shania Twain, Juli 2025

Instagram / shaniatwain Shania Twain, Juli 2025

Getty Images Shania Twain, Juni 2024

