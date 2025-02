Emotionale Worte: Shania Twain beendet Las-Vegas-Residency

Shania Twain (59), die berühmte Sängerin aus den 90ern, hat ihre dritte Las-Vegas-Residency, eine Konzertreihe, bei der ein Künstler oder eine Band über einen längeren Zeitraum regelmäßig in derselben Location in Las Vegas auftritt, mit einer emotionalen Abschiedsshow beendet. Unter Tränen verabschiedete sie sich von ihrem Publikum im Planet Hollywood, wo sie seit Mai 2022 aufgetreten war. Auf Instagram bedankte sich die "Man! I Feel Like a Woman!"-Interpretin bei ihren Fans, die jeden Abend mit "unglaublicher Energie" dabei gewesen sind. "Weint, weil es vorbei ist … ABER weint nicht zu viel, denn ich kann es kaum erwarten, euch diesen Sommer auf Tour zu sehen – bei meinen letzten Shows 2025, bevor ich ins Studio gehe, um neue Musik zu schreiben!", schrieb sie unter ihren Post. Shania zeigte sich bei ihrem letzten Auftritt in einer Reihe ikonischer Outfits.

Die 59-Jährige, die vielfach für ihren zeitlosen Stil bewundert wird, sprach in der Vergangenheit offen über ihre Fitness- und Ernährungsgewohnheiten, die sie während ihrer energiegeladenen Shows unterstützen. So erklärte sie, dass sie tagsüber nur Flüssigkeiten zu sich nimmt, oft aus gemischtem Gemüse und Beeren, und sich nach ihren Konzerten ein warmes Essen gönnt – am liebsten Pasta, begleitet von einem Glas Champagner. Shania betont außerdem, dass sie auf Schönheitsoperationen verzichtet und stattdessen daran arbeite, das Älterwerden zu akzeptieren. "Ich will sehen, was sich verändert, mich damit anfreunden und mich nicht verstecken", sagte sie in einem Gespräch mit The Sun.

Privat hat die Sängerin einige Höhen und Tiefen erlebt. Nach einer schmerzhaften Scheidung von ihrem ersten Ehemann Robert John "Mutt" Lange, der sie mit ihrer damaligen besten Freundin betrog, fand sie in Frederic Thiébaud ihr Glück. Er war zuvor ebenfalls von seiner Ex-Partnerin, der gleichen Frau, hintergangen worden und wurde während der schwierigen Zeit zu Shanias Fels in der Brandung. Im Jahr 2011 heiratete das Paar, und seither teilen sie regelmäßig Einblicke in ihr glückliches Zusammenleben. Shanias außergewöhnliche Lebensgeschichte, die von schweren Schicksalsschlägen bis hin zu ihrem kometenhaften Aufstieg zur weltweit gefeierten Musikerin reicht, ist ein eindrucksvolles Zeugnis von Resilienz und Leidenschaft.

Getty Images Shania Twain, Musikerin

Getty Images Shania Twain bei den CMT Music Awards 2023

