60.000 Dollar: Das war in den Goodie-Bags der Grammy Awards

An diesem Abend nahm jeder Promi was mit nach Hause! Sonntagnacht wurden wie jedes Jahr die Grammy Awards verliehen. Neben Harry Styles (29) räumten auch Megastars wie Adele (34) oder Taylor Swift (33) ordentlich ab – Beyoncé (41) stellte sogar einen Rekord auf. Hauptaugenmerk lag bei der bereits 65. Verleihung selbstredend auf dem goldenen Preis. Doch auch ein tiefer Blick in die Grammy-Goodie-Bag lohnte sich!

Wie Global News nun berichtete, durften die prominenten Gäste nach der Verleihung nämlich eine Goodie-Bag oder besser gesagt gleich einen ganzen Koffer mit nach Hause nehmen – und dieser enthielt Sachen im Wert von 60.000 Dollar! Angeblich befanden sich 75 Goodies in der Tasche. Darunter ein Gutschein für eine Fettabsaugung, ein Poolreiniger, ein Roboterhund, goldene Stückseife, Kristall-Flip-Flops und sogar ein Kinderwagen.

Doch ob Beyoncé überhaupt noch eine der Goodie-Bags abbekam? Die "Crazy in Love"-Interpretin kam nämlich ein ganzes Stück zu spät zu der Verleihung. Die 41-Jährige hatte doch tatsächlich im Stau gestanden.

Harry Styles bei den Grammys im Februar 2023

Adele bei den Grammys im Februar 2023

Beyoncé bei den Grammy Awards im Februar 2023

