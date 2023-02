Beyoncé stellt Rekord auf: Lizzo und Adele machen Selfies

Lizzo (34) und Adele (34) halten einen besonderen Moment fest. Bei der diesjährigen Verleihung der Grammys sorgte Beyoncé (41) für einen geschichtsträchtigen Abend. Die Musikerin erhielt in Los Angeles ihren 32. Grammy und stellte damit einen Rekord auf. Noch war es keinem Künstler gelungen, so viele des begehrten Awards abzusahnen. Doch nicht nur für die Sängerin war das ein besonderer Moment – auch Lizzo und Adele waren außer sich vor Freude. Und das hielten die beiden Musikerinnen mit einer Reihe Selfies fest!

Auf Twitter veröffentlichte die "About Damn Time"-Interpretin zwei Schnappschüsse, die direkt viral gingen. Die 34-Jährige hatte sich gemeinsam mit Adele während der Verleihung des Grammys an Beyoncé fotografiert und somit den besonderen Moment festgehalten. "Ein Selfie, während Beyoncé ganz lässig Geschichte schreibt", kommentierte die Musikerin die zwei Aufnahmen, auf denen sie mit der "Easy on Me"-Interpretin voller Freude und Aufregung in die Kamera strahlt.

Aber nicht nur Beyoncé dufte sich am Sonntagabend über einen der begehrten Preise freuen. Auch Lizzo konnte einen der Awards absahnen. In ihrer Dankesrede richtete die US-Amerikanerin das Wort an die "Crazy In Love"-Interpretin. "Du hast mein Leben verändert", schwärmte Lizzo von der Musikerin.

Anzeige

Getty Images Beyoncé, Sängerin

Anzeige

Twitter / https://twitter.com/lizzo/ Lizzo und Adele, Februar 2023

Anzeige

Getty Images Beyoncé bei den Grammy Awards 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de