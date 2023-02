Nach "Köln 50667"-Aus: Pia Tillmann gönnt sich Umstyling!

Pia Tillmann (35) ist ein neuer Mensch! Die Schauspielerin gehört zu den zehn Darstellern, die Köln 50667 verlassen mussten. Doch die Freundin von Zico Banach (31) war nicht traurig wegen der Kündigung: Ganz im Gegenteil freut sie sich jetzt auf ihr neues Kapitel! Außerdem erklärte sie bereits, dass sie wegen der Serie ihr Äußeres nie grundlegend verändern durfte – doch jetzt kann sie sich endlich ein paar neue Tattoos zulegen. Und damit nicht genug: Pia gönnte sich nach ihrem "Köln 50667"-Exit ein richtiges Umstyling!

Am Wochenende präsentierte die Influencerin ihren neuen Look auf Instagram: Pia ging mit langen blonden Haaren zum Friseur – und kam mit einem stylishen Bob in Orange-Rot wieder raus! Die 35-Jährige sieht total verändert und ein bisschen frecher aus. Ihre Ex-"Köln 50667"-Kollegen feiern die neue Frisur total: "Es sieht fantastisch aus!", schwärmt Diana Schneider in den Kommentaren. "Ich liebe es! Wow, du geile Sau!", jubelt Maria Lo Porto. Und Patrick Beinlich (33) erinnert Pia jetzt an Milla Jovovich (47) aus dem Filmklassiker "Das fünfte Element".

Wie geht es für Pia jetzt eigentlich weiter – will sie wieder ins TV oder liebe ihre Influencer-Karriere weiter ausbauen? Im Promiflash-Interview verriet die Kölnerin: "Ich möchte definitiv im Medienbereich bleiben, weil es mir unglaublich viel Spaß bereitet und ich diesen Job liebe. Ich bin auch kein Mensch, der ausschließlich Social Media machen möchte." Weiter schilderte sie: "Ich hatte bereits einige Treffen und Gespräche mit meinem Management und Produktionsfirmen und ich kann zumindest schon sicher versprechen, dass es für mich weitergehen wird..."

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, Influencerin

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, Influencerin

Instagram / zicoriccardo Pia Tillmann und Zico Banach im Dezember 2022

