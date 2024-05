Das überrascht alleinerziehende Antonia Elena an Mama-Alltag

Antonia Elena ist seit wenigen Monaten Mama. Da die Fitness-Influencerin nicht mehr mit Christian Wolf zusammen ist, muss sie den Alltag als alleinerziehende Mama bestreiten. In ihrer Instagram-Story berichtet die Blondine davon, dass sie von einigen Dinge überrascht ist. "Wie sehr man den Instinkt hat, was das Baby braucht", "Wie unfassbar besonders es sich anfühlt, eine Bindung aufzubauen" und "Wie viel Kraft man aufbringen kann, obwohl man hundemüde ist", lauten nur einige von Antonias Antworten.

Der kleine Noah Leon hat das Leben seiner Mama mächtig auf den Kopf gestellt. Vier Wochen nach der Geburt feierte Antonia den ersten Meilenstein ihres Lieblings. "Vor vier Wochen bist du auf die Welt gekommen, mein kleiner Schatz – und ich könnte einfach nicht glücklicher sein, jeden Tag mit dir so zu starten", schrieb sie im Netz zu einem Throwback-Video.

Mit Noahs Papa Christian ist Antonia nicht mehr zusammen. Die beiden trennten sich noch in der Schwangerschaft. Während die frischgebackene Mama noch immer Single ist, ist der Unternehmer schon wieder vergeben – und zwar an Romina Palm (24). Für ihren gemeinsamen Sohn wolle das einstige Paar aber trotzdem immer zusammenhalten. "Wir kommen miteinander klar und machen es als Eltern so gut wir können für Noah", machte Antonia in einem Q&A deutlich.

