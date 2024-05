"Viva Las Vegas": Schämte sich Taylor Swift hier für Travis?

Muss das sein – dachte sich das möglicherweise auch Taylor Swift (34)? Am vergangenen Wochenende hielt Travis Kelce (34) auf der Charity-Gala seines NFL-Kumpels Patrick Mahomes (28) in Las Vegas eine Rede. Und dabei ließ er seinen berühmt-berüchtigten Super Bowl-Spruch "Viva Las Vegas" raus. Wer das wohl peinlich fand? Wie ein Video auf Instagram zeigt, soll seine Liebste diese Aktion alles andere als prickelnd gefunden haben. Laut einer Lippenleserin reagierte die Sängerin angeblich so: "Das schon wieder. Ich kann das nicht."

Ihre Reaktion kann aber natürlich auch als witzig interpretiert werden. Ob Taylor den Spruch ihres Partners tatsächlich peinlich fand, weiß sie letztlich wohl nur selbst. Doch es ist nicht das erste Mal, dass Travis dieses Motto laut herumposaunte. Bereits nach dem Gewinn des Super Bowls hatte er laut über Mikrophon "Viva Las Vegas" gerufen – damals hatte der Sportler aber auch schon ein bisschen zu tief ins Glas geschaut. Doch auch schon damals waren sich die Fans sicher: Taylor fand das peinlich. "Ihr Gesicht sagt: 'Überlass das Singen lieber mir, Baby'", war sich beispielsweise ein Fan in der Kommentarspalte sicher.

Doch zumindest auf dem Wohltätigkeitsevent dürfte der Tight End das Ganze mit etwas anderem wieder wettgemacht haben. Denn in seiner Rede ließ er durchblicken, wie niedlich er seine Liebste nennt. "Ich habe eben mit meiner besseren Hälfte gesprochen", erklärte der Star der Kansas City Chiefs auf der Bühne, wie unter anderem E! Online in zitierte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce beim Super Bowl 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Taylor Travis' Aktion peinlich fand? Ja, ich glaube, sie hat davon genug! Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de