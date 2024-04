"Seele von Hund": Pia Tillmann trauert um geliebtes Haustier

Pia Tillmann (38) muss sich verabschieden. Die Ex-Köln 50667-Darstellerin verkündet auf Instagram traurige Neuigkeiten: Ihr Hund ist gestorben. In einem emotionalen Statement erinnert sie sich nun an die gemeinsame Zeit mit ihrem vierbeinigen Freund zurück. "Vor knapp 13 Jahren hast du dir mich als dein Zuhause ausgesucht. Ich weiß noch genau, wie du auf mich zugelaufen bist, mit deinen viel zu großen, geknickten Ohren – hören konntest du trotzdem nie sehr gut. Wir sind von Berlin nach Köln und viel gereist, du hattest immer den Schalk im Nacken, ein viel zu großes Ego für deine Körpergröße und warst dennoch eine Seele von Hund, den wir über alles geliebt haben", schreibt die Schauspielerin zu einer Reihe von Schnappschüssen, die sie gemeinsam mit ihrer geliebten Fellnase zeigen.

Doch jetzt muss sie ihren Hund gehen lassen, wie sie weiter erklärt: "Nun ist es an der Zeit, dich loszulassen, damit du deine letzte Reise antreten kannst." Dabei fügt Pia hinzu: "Es ist, als wolltest du nur noch sichergehen, dass Pepe gut und heile bei uns ankommt, damit du dich ruhigen Gewissens langsam verabschieden kannst." Abschließend bedankt sie sich bei ihrem Vierbeiner für die gemeinsame Zeit: "Danke, dass du dein Leben bei mir/uns verbringen wolltest. Ich lasse dich los, weil ich dich liebe."

Der schwere Verlust trifft die TV-Bekanntheit, kurz nachdem ihre Familie Zuwachs bekommen hat: Vor wenigen Wochen erblickte ihr Sohn Pepe per Kaiserschnitt das Licht der Welt. Danach meldete sich Pia bei ihren Fans: "Nur als kurzes Lebenszeichen: Es geht uns traumhaft und wunderbar. Wir genießen momentan die erste Zeit zusammen als Familie, lernen uns kennen und sind einfach nur voller Euphorie, Glück und Liebe!"

Anzeige Anzeige

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, Schauspielerin, mit ihrem Hund

Anzeige Anzeige

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann mit Baby Pepe Moe

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de