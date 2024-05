Herzinfarkt: Countrysänger Colt Ford ist "zweimal gestorben"

Colt Ford (53) ist dankbar, noch am Leben zu sein! Der Countrymusiker erlitt nach einem Auftritt vor wenigen Wochen einen Herzinfarkt. Im Interview mit Fox News schildert der US-Amerikaner, dass er kaum Erinnerungen an den fatalen Abend habe. "Ich ging zurück zum Bus, schrieb meiner Verlobten, 'Hi Baby', und fiel tot um. [...] Zum Glück kam meine Band raus, um nach mir zu sehen", erzählt er und fügt hinzu: "Ich bin zweimal gestorben." Er sei auf dem Weg ins Krankenhaus erneut "gestorben", doch die Rettungssanitäter "brachten mich zurück und retteten mein Leben."

In der Klinik wurde der 53-Jährige direkt auf der Intensivstation behandelt. Es stand zeitweise nicht gut um ihn – Colt war zwar in einem stabilen, aber dennoch kritischen Zustand. "Ich hatte so viele Schäden an meinem Körper und meinem Herzen, dass sie mir drei Stents einsetzen mussten. Es ist einfach so viel passiert, und dann hat meine Gallenblase plötzlich den Geist aufgegeben", erinnert sich der "Times We Had"-Interpret. Nachdem er nach zwei Tagen im Krankenhaus zu sich kam, habe sein Arzt ihm gesagt, dass seine Überlebenschancen sehr gering seien. "Ich hätte ihnen eine 0,1-prozentige Chance gegeben, dass Sie überlebt hätten", habe der Mediziner ihm erklärt. Allen Widrigkeiten zum Trotz hat er sich erholt. "Ich bin noch nicht hundertprozentig über den Berg", meint Colt, doch er sei auf dem Weg der Besserung.

Am 4. April war der Sänger vor einer Bar im US-Staat Arizona aufgrund eines Herzinfarktes zusammengebrochen und wird seither im Krankenhaus behandelt. Erst vor wenigen Tagen meldete er sich selbst bei seinen Fans aus seinem Krankenbett und bedankte sich für ihre Anteilnahme. "Danke für all die Gebete, die Liebe, die Kommentare und Nachrichten. Ich habe einen langen Weg vor mir, aber ich verspreche euch, dass dieser alte Countryboy zurückkommt. Es wird wahrscheinlich nicht dieses Jahr sein [...], aber ich komme zurück", betonte Colt in einem Instagram-Video.

