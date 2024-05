Royal-Comeback: Camilla wollte König Charles zurückhalten

Wenn es nach Königin Camilla (76) ginge, würde sich König Charles (75) wohl noch etwas Ruhe gönnen! Am vergangenen Dienstag nahm der britische Monarch seinen ersten öffentlichen Termin nach der Verkündung seiner Krebsdiagnose wahr. Den Tag hatte er laut seiner Frau auch zu genießen geschienen. "Ich glaube, er war wirklich begeistert, rauszukommen", erklärt Camilla laut The Sun einen Tag später bei einem Empfang im Buckingham Palace. Doch ihr hätte es wohl besser gefallen, wenn ihr Gatte sich noch nicht wieder seinen königlichen Pflichten gewidmet hätte. Sie gibt zu: "Ich habe versucht, ihn zurückzuhalten."

Dass sich der 75-Jährige gefreut hat, endlich wieder durchstarten zu können, war ihm bei seinem Termin anzusehen! Mit einem breiten Lächeln winkte er den Fans zu, die sich vor dem Macmillan Cancer Centre der University College Hospitals in London versammelt hatten. Im Gespräch mit Mitarbeitern und Patienten der Krebsstation verriet Charles zudem: "Mir geht es gut, vielen Dank, nicht allzu schlecht." Wie ein Sprecher des Palastes zuvor erklärte, führt der König seine Behandlung weiter – die Ärzte seien mit seinen gesundheitlichen Fortschritten so zufrieden, dass er wieder Aufgaben übernehmen kann.

Im Februar dieses Jahres hatte der Regent publik gemacht, dass bei ihm Krebs diagnostiziert wurde. Welche Form ist bisher nicht bekannt. In den Wochen darauf unterzog er sich Behandlungen, weshalb er sich aus der Öffentlichkeit zurückzog. Seine Frau Camilla, sein Sohn Prinz William (41) und weitere Familienmitglieder übernahmen in dieser Zeit einige der royalen Pflichten. Seine Schwiegertochter und Williams Frau Prinzessin Kate (42), die kurz nach Charles von ihrer Krebserkrankung berichtete, erhält aktuell auch eine präventive Chemotherapie – wann sie wieder zurück in die Öffentlichkeit kehrt, ist unklar.

Getty Images König Charles bei seinem Besuch des Macmillan Cancer Centre, April 2024

Getty Images Königin Camilla, König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate

