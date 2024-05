So groß ist Katy Perry und Orlando Blooms Tochter geworden!

Katy Perry (39) und Orlando Bloom (47) gehen seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Ihre Beziehung krönten sie bereits mit der Verlobung 2019 und nur ein Jahr darauf mit ihrer ersten gemeinsamen Tochter Daisy Dove Bloom (3). Trotz der berühmten Eltern wächst die Kleine abseits des Rampenlichts auf – und das beweisen die Sängerin und der Schauspieler nun auch. Paparazzi erwischten die kleine Familie am Dienstag in einem Park in Beverly Hills. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, fällt vor allem auf, wie groß die Dreijährige geworden ist. Vorbildlich mit einem Helm auf dem Kopf düste Klein-Daisy mit einem Roller durch den Park.

Immer mit Argusaugen dabei: Mama Katy. Während eines Interviews bei American Idol sprach die 39-Jährige vor Kurzem auch ganz offen an, dass sie ihre Kleine schon etwas strenger erzieht. "Das ist eine toughe Liebe. Ich bin eine liebevolle, aber toughe Mutter", erzählte die "Dark Horse"-Interpretin. Aber auch Eigenschaften wie Integrität und ein gutes Urteilsvermögen seien der Musikerin sehr wichtig. Das wolle sie ihrer Tochter mit auf den Weg geben.

Mit einer kurzen Unterbrechung sind Katy und Orlando nun schon seit 2016 ein Paar. In einer Podcastfolge von "On Purpose with Jay Shetty" verriet der Fluch der Karibik-Star nämlich, was ihr Beziehungsgeheimnis ist: "Wenn du in einer liebevollen und langjährigen Beziehung bist, möchtest du die Dinge festhalten und kontrollieren – manchmal ist es aber besser, die Idee, wie die Dinge sein sollten, einfach loszulassen und sie zu akzeptieren, wie sie sind." Das trage dazu bei, dass ihre Liebe stetig wächst.

Anzeige Anzeige

MEGA Katy Perry und Orlando Bloom, November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Bilder? Richtig putzig! Na ja, mich hauen sie nicht so um... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de