Songs und Tänze: Das sind die "Let's Dance"-Magic-Moments!

Am Freitag bleibt vermutlich kein Auge trocken! Bei der diesjährigen Let's Dance-Staffel ist es endlich wieder Zeit für die Magic Moments. Dabei vertanzen die Teilnehmer persönliche Ereignisse ihres Lebens mit einem Freestyle. Nun steht auch schon fest, zu welchen Songs die Promi-Profi-Duos diese zum Besten geben werden! Tony Bauer (28) und Anastasia Stan wirbeln zu "Ich Werd’s Noch Beweisen" und "In Sekunden auf Hundert" von Frederik Lycke über das Parkett, wie RTL nun bekannt gibt. Detlef D! Soost (53) wird mit seiner Partnerin Ekaterina Leonova (37) hingegen zu "Babel" von Gustavo Bravetti und "Ready For Love" von India Arie performen.

Gabriel Kelly (22) dürfte einer der Songs, zu denen er tanzen wird, nicht unbekannt sein. Gemeinsam mit Malika Dzumaev (33) zeigt er seinen Magic Moment zu "Let Go" von Angelo Kelly & Family, aber auch zu "Bei Dir" von Kummer. Zu "Endless Love" von Luther Vandros und Mariah Carey (55) sowie "Get Ready For The Future" von Silverberg und Anna Graceman freestylen hingegen Lulu Lewe und Massimo Sinató (43). Jana Wosnitza (30) tanzt mit Vadim Garbuzov (36) zu "Fighter" von Dream A Lot und Mark Keller (58) wirbelt Kathrin Menzinger (35) zu den Hits "Tango" und "Singin' In The Rain" von Gene Kelly umher.

Die Magic Moments sind nicht das Einzige, was in der neunten Show ansteht. Die Stars müssen zudem in direkten Duellen gegeneinander antreten! Gabriel und Malika werden laut RTL gegen Tony und Anastasia zu Rock Around The Clock antreten. Bei Lulu und Massimo sowie Jana und Vadim steht hingegen alles im Zeichen von Bollywood – sie kämpfen zu "Morni Banke" von Guru Randhawa, Neha Kakkar, Tanishk Bagchi und Punjabi Mc gegeneinander. Ein weiteres Duell bilden Detlef mit Ekat und Mark mit Kathrin. Für diese beiden Duos geht es um einen Flamenco zu "Todos Olé".

RTL / Stefan Gregorowius Gabriel Kelly und Malika Dzumaev bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Lulu Lewe und Massimo Sinató, "Let's Dance"-Folge 26. April 2024

