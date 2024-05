Iris Klein gibt Scheidungsupdate: Peter bekommt 100.000 Euro

Sind Iris (56) und Peter Klein (57) bald endlich geschiedene Leute? Vor über einem Jahr zerbrach die Ehe der beiden Realitystars, auf dem Papier sind sie aber noch verheiratet. Das könnte sich aber bald ändern: Wie die Mutter von Daniela Katzenberger (37) gegenüber Bild erklärt, wolle sie ihm das Geld, was er noch von ihr verlangt, bezahlen: "Ich werde Peter die 100.000 Euro geben. In zwei Raten, dieses und nächstes Jahr. Dann hoffe ich, dass die Scheidung innerhalb der nächsten drei Monate durch ist. Ich bin froh, wenn das Kapitel endlich abgeschlossen ist. Emotional ist es das für mich längst." Der Betrag setzt sich aus einem Hausverkauf zusammen, den Iris noch während der Beziehung tätigte: "Da wir keinen Ehevertrag haben, also keine Gütertrennung, muss ich ihm per Gesetz die 100.000 Euro überweisen. Meine Anwältin sagt, ich soll ihm das Geld geben, damit endlich Ruhe ist."

Laut der 56-Jährigen habe ihr Noch-Mann die Scheidung verkompliziert. "Ich wollte auf Mallorca geschieden werden. Dazu müssen aber beide Parteien unterschreiben. Das macht Peter nicht. Er will in Berlin geschieden werden", erklärt sie gegenüber Bild und fügt hinzu: "Ich bekam Post vom Gericht in Berlin, dass die Scheidung in Berlin stattfinden würde. Obwohl die Stadt mit Peter und mir gar nichts zu tun hat." Warum er in der Hauptstadt geschieden werden möchte? Dafür wittert Iris auch einen Grund: Yvonne Woelke (44), mit der er sie angeblich betrogen haben soll, wohnt in Berlin, weswegen auch Peter oft dort sein könnte. Die Ex-Dschungelcamperin habe alle Scheidungsunterlagen nun aber zu sich nach Worms schicken lassen – ihre Anwältin kümmert sich um alles.

Für Iris könnte die Scheidung mittlerweile wohl nicht schnell genug vonstattengehen – denn ihr neuer Freund Stefan Braun träumt auch schon von einer Hochzeit. "Am liebsten würde ich Iris sofort heiraten. Aber sie ist ja noch verheiratet. [...] Im Handy habe ich sie eingespeichert als 'meine zukünftige Frau Braun'", schwärmte der Nordrhein-Westfale im Interview mit dem Blatt. Auch ein Datum habe er sich schon ausgesucht: Der 25. Mai 2025 soll es werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / peterklein_official Iris und Peter Klein

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Stefan Braun im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Iris Peter das Geld bezahlt? Gerecht für beide Seiten. Na ja, das ist schon sehr viel Geld... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de