Scheidungsstreit: Britney Spears und Ex Sam einigen sich!

Britney Spears (42) und Sam Asghari (30) sind wohl bald geschieden! Wie TMZ berichtet, sollen die Popmusikerin und ihr Noch-Mann nach rund neun Monaten zu einer Einigung gekommen sein. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die dem Medium vorliegen. Die beiden sollen ein sogenanntes "Stipulated Judgment" – eine freiwillige Vereinbarung zwischen den beiden Parteien – eingereicht haben. Nun müsste nur noch ein Richter diese Dokumente unterschreiben, dann sei ihre Scheidung offiziell vollzogen. Wie lange das dauern wird, ist nicht klar.

Die Scheidung zieht sich nun schon länger hin – vor allem, weil Sam versucht hat, noch mehr Geld rauszuholen. Wie Us Weekly berichtete, haben er und Brit bei ihrer Trauung einen Ehevertrag unterschrieben, der besagt, dass der 30-Jährige im Falle einer Scheidung "eine Million US-Dollar alle zwei Jahre" bekommt, begrenzt auf 15 Jahre und insgesamt zehn Millionen US-Dollar. Doch das war ihm wohl nicht genug und er forderte Entschädigungszahlungen von seiner Ex. "Sam will alles, was möglich ist. [...] Sam ist der Meinung, dass er für alles, was er mit Britney durchgemacht hat, angemessen entschädigt werden sollte", verriet ein Insider gegenüber dem Magazin. Doch mit seinen Forderungen soll er nicht durchgekommen sein.

Nach fünf Jahren Beziehung hatten sich Britney und Sam im Juni 2022 das Jawort gegeben. Nur etwa 14 Monate später zerbrach ihr Liebesglück jedoch und der Schauspieler reichte die Scheidung ein. Mittlerweile sind die bereit neun Monate getrennt, doch die Sängerin ist anscheinend immer noch nicht ganz über ihren Ex hinweg. "Sie vermisst den Spaß, den sie früher zusammen hatten. Sie wünschte, sie könnte zum Telefon greifen und Sam davon überzeugen, ihr noch eine Chance zu geben, aber die Dinge zwischen ihnen sind im Moment viel zu chaotisch", erklärte eine Quelle im Interview mit OK Magazine.

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, September 2019

