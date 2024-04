Pia Tillmann sauer: Fans vermuten erneute Schwangerschaft

Pia Tillmann (38) ist vor rund einem Monat zum zweiten Mal Mama geworden. Gemeinsam mit Zico Banach (33) durfte die Köln 50667-Bekanntheit ihren Sohn Pepe Moe auf der Welt begrüßen. Seitdem nimmt die Influencerin ihre Follower mit durch ihren Alltag als zweifache Mama. Teilweise werde Pia aber auch mit unangebrachten Nachrichten rund um ihren After-Baby-Body konfrontiert. Da ihr Körper noch nicht wieder in alter Form ist, müsse sich die TV-Bekanntheit anhören, sie sei direkt wieder schwanger. In ihrer Instagram-Story macht Pia ihrem Ärger Luft: "Ja, ich habe enorm an der Brust zugelegt, aber das kommt einfach durchs Stillen. Solche Kommentare finde ich echt schwierig."

Die 38-Jährige dürfe momentan noch keinen Sport machen: "Ich bin selber gerade in einer Situation, in der ich mich nicht wohlfühle in meinem Körper und ich kann es einfach nicht ändern. Ich muss dem Körper die Zeit geben und mich selbst extrem in Geduld üben." Die Hebamme habe ihr empfohlen, erst acht Wochen nach der Entbindung wieder mehr Sport zu treiben. "Ich habe die Rückbildung noch nicht angefangen und ich möchte da jetzt nicht auch rein scheißen", stellt Pia klar.

Außerdem habe die ehemalige Seriendarstellerin nach der Geburt ihres Sohnes auch noch den Tod ihres Hundes verkraften müssen, weswegen sie ohnehin keine Zeit gehabt habe, sich um ihre Fitness zu kümmern. "Vor knapp 13 Jahren hast du dir mich als dein Zuhause ausgesucht. Ich weiß noch genau, wie du auf mich zugelaufen bist, mit deinen viel zu großen, geknickten Ohren – hören konntest du trotzdem nie sehr gut. Wir sind von Berlin nach Köln und viel gereist, du hattest immer den Schalk im Nacken, ein viel zu großes Ego für deine Körpergröße und warst dennoch eine Seele von Hund, den wir über alles geliebt haben", schrieb Pia zu ein paar Schnappschüssen im Netz, die sie mit ihrem geliebten Hund Keule zeigen.

