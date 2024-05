Besuch in London: Hat König Charles keine Zeit für Harry?

Prinz Harry (39) reist für einen Termin am 8. Mai in seine alte Heimat Großbritannien – doch angeblich soll ein Treffen mit seinem Vater König Charles III. (75) nicht möglich sein... Ein Mitarbeiter des Palasts berichtet nun gegenüber Bild, dass der Terminkalender des Monarchen bereits so voll sei, dass er trotz der angespannten Situation und der Streitigkeiten keine Zeit für ein Gespräch mit seinem Sohn habe. "Harry ist nicht unbedingt die erste Priorität des Königs. Zu viel ist passiert", behauptet der Insider und fügt hinzu: "Der König hat klare Prioritäten. Erstens: Wieder ganz gesund werden. Zweitens: Wieder offizielle Termine wahrnehmen. Und erst dann kommt Harry." Angeblich habe der Royal-Aussteiger bislang aber auch nicht um ein Treffen mit seinem Vater gebeten.

Erst in dieser Woche kehrte Charles offiziell zu seinen royalen Pflichten zurück. Nachdem sich der Regent aufgrund seiner Krebserkrankung einige Wochen Auszeit gegönnt hatte, absolvierte er am Dienstag gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla (76) einen Termin. Das Paar besuchte das Macmillan Cancer Centre des University College Hospitals in der britischen Hauptstadt London. Bei dem Besuch wirkte der 75-Jährige gut gelaunt. Unter anderem soll er laut Mirror gesagt haben: "Mir geht es gut, vielen Dank, nicht allzu schlecht."

Aber was ist eigentlich zwischen Charles und seinem Sohn Harry vorgefallen? Seit der Mann von Herzogin Meghan (42) der Königsfamilie Anfang 2020 den Rücken gekehrt und in die USA ausgewandert ist, sollen die beiden im Clinch liegen. Unter anderem soll auch Harrys Buch "Reserve", in dem er über das Leben im Palast auspackte, für Streitigkeiten gesorgt haben. Doch nicht nur mit Charles soll es sich Harry verscherzt haben – auch zu seinem Bruder Prinz William (41) und dessen Frau Prinzessin Kate (42) soll er kein gutes Verhältnis mehr pflegen.

