Noch ein Neuling: Er ist der "The Masked Singer"-Rategast!

Bei The Masked Singer weht noch mehr frischer Wind! Am Samstag flimmert nun schon das Halbfinale der Jubiläumsstaffel über die Bildschirme. Aktuell gibt es noch vier Masken zu enttarnen. Für Show fünf bekommen Palina Rojinski (39) und Rick Kavanian (53) dabei wieder Unterstützung! "Irgendwie, irgendwo, irgendwann – aber auf jeden Fall als Rategast bei 'The Masked Singer' in Show fünf! Wir freuen uns riesig auf Jan Delay (47)", kündigt der offizielle Account der Sendung auf Instagram an. Der Musiker ist ein wahrer Neuling im "The Masked Singer"-Kosmos – ob er das Rateteam auf die richtige Fährte führen kann?

Die Fans freuen sich zumindest riesig über das neue Gesicht. "Wir freuen uns auf ihn, denn man sieht ihn so selten" oder auch "Wow, mal was ganz Anderes! Ich bin richtig gespannt, wie das mit ihm wird", kommentieren die Nutzer begeistert unter dem Beitrag. Der Sänger ist nicht der einzige, der in dieser Staffel zum allerersten Mal im Rateteam sitzt. Ihr Debüt gaben ebenfalls bereits Wotan Wilke Möhring (56) und Viviane Geppert (32).

Eine ehemalige "The Masked Singer"-Kandidatin kehrte dagegen sogar bereits zurück! In der dritten Staffel hatte Stefanie Heinzmann (35) unter dem Dalmatiner-Kostüm gesteckt und hatte schon in der ersten Show die Maske abnehmen müssen. Umso schöner war es, dass sie in der vorletzten Ausgabe noch einmal als Mysterium in ein Kostüm schlüpfte.

Jan Delay, Musiker

Stefanie Heinzmann bei "The Masked Singer"

