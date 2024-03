Pepe Moe: So kommt Pia Tillmanns Babyname bei den Fans an

Vor wenigen Stunden gaben Pia Tillmann (38) und ihr Partner Zico Banach (33) den Namen ihres gemeinsamen Sohnes bekannt: Der Kleine heißt Pepe Moe! Doch was sagen die Fans zu dem Namen? Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 28. März, 19:30 Uhr] geht hervor: Pia und Zicos Namenswahl ruft bei den Lesern gemischte Gefühle hervor! So geben 803 Personen (58,4 Prozent) an, dass der Name Pepe nicht ganz ihrem Geschmack entspricht. 573 Stimmen und somit 41,6 Prozent sind wiederum begeistert.

Mit der Verkündung des Namens ihres Sprösslings hatten die Köln 50667-Bekanntheiten weitere kleine Details verraten. "Pepe Moe Banach kam mit 55,5 cm und 4.370 Gramm per Kaiserschnitt gesund, munter und vollkommen perfekt zur Welt. Wir sind alle voller Liebe, Glück und Dankbarkeit", offenbarte Pia voller Stolz auf ihrem Instagram-Account und schwärmte außerdem: "Seit dem 21.03.2024 um 08:38 Uhr morgens ist unsere kleine Patchwork-Familie ein Stück vollkommener."

Die Bekanntgabe der Geburt ihres kleinen Schatzes hatte hingegen für etwas Wirbel gesorgt: Nachdem es auf Pia und Zicos Social-Media-Accounts ruhig geworden war, gratulierte ihre Freundin und Reality-TV-Kollegin Justine Dippl überraschend zur Geburt – die beiden Laiendarsteller bestätigten erst einige Stunde später, dass ihr Sohn das Licht der Welt erblickt hatte. Fans fragten sich daher: Hatte Justine die Verkündung den frisch gebackenen Eltern etwa vorweggenommen? "Natürlich habe ich nicht irgendetwas verraten, was Pia nicht selbst in ihrer Story hatte. Wir hatten über WhatsApp geschrieben und sie hat es wieder rausgenommen. Aber ich habe das zu spät gesehen!", erklärte die einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin später im Netz und beteuerte zudem, dass sie "niemals eine Mutter oder eine Geburt verraten" würde.

Instagram / piatillmann Zico Banach und Sohn Pepe Moe

Instagram / piatillmann Pia Tillmann mit ihren zwei Söhnen Henry und Pepe Moe

