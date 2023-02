Nach Staffel vier: Ist es etwa das Ende von "Sex Education"?

Müssen sich die Fans von Sex Education etwa nicht bloß von geliebten Charakteren verabschieden? In diesem Jahr wird es endlich die heiß ersehnte Fortsetzung der beliebten Netflix-Serie geben! Doch in der vierten Staffel müssen sich die Zuschauer bereits von Patricia Allison (28), die in dem Drama Ola spielt und Tanya Reynolds (31) als Lily Iglehart verabschieden. Nun sollen auch zwei weitere Hauptdarsteller nach der neuen Staffel nicht zurückkehren. Bedeutet das etwa das Ende für "Sex Education"?

Wie The Sun berichtet, sei die vierte Staffel nicht bloß für Ncuti Gatwa (30) alias Eric Effiong die letzte. Denn auch Schauspielerin Emma Mackey (27), die Maeve Wiley darstellt, wolle die Serie verlassen. Die gebürtige Französin denke jedoch auch, dass es ein guter Zeitpunkt sei, "Sex Education" zu beenden! "Die Serie ist an einem Punkt, von dem ich mich würdevoll zurückziehen kann und froh sein kann, dass sie existiert", äußert sie sich im Interview. Die 27-Jährige habe die Zeit genossen, doch sie finde, dass die Serie von nun an in Ruhe gelassen werden solle.

Die vierte Staffel der Erfolgsserie werde ab der kommenden Staffel ohnehin eine andere Dynamik aufweisen. Denn die Schulzeit der Schüler an der Moordale High School ist vorbei und sie gehen nun aufs College – Emmas Rolle Maeve gar Übersee! "In den USA lebt Mave ihren Traum an der Wallace Universität und wird von Kultautor Thomas Molloy unterrichtet. Otis trauert ihr nach, während er sich daran gewöhnen muss, kein Einzelkind mehr oder der einzige Therapeut auf dem Campus zu sein", teaserte Netflix die Fortsetzung an.

Anzeige

Netflix / Sam Taylor Tanya Reynolds und Patricia Allison in "Sex Education"

Anzeige

Netflix Emma Mackey als Maeve in "Sex Education"

Anzeige

Netflix Ncuti Gatwa in "Sex Education"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de