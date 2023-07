Offiziell: "Sex Education" endet nach der vierten Staffel!

Lange wurde spekuliert, jetzt ist es offiziell! Seit 2017 begeistert Sex Education zahlreiche Zuschauer bei Netflix. Vor wenigen Monaten wurde dann die lang ersehnte vierte Staffel angekündigt – allerdings nicht ohne Veränderungen: Einige der Hauptdarsteller kündigten ihren Abschied aus der Show an. Deshalb wurde bereits spekuliert, ob es dann überhaupt noch weiter gehe. Nun ist es offiziell: Es wird keine fünfte Staffel "Sex Education" mehr geben!

"Diesen Herbst sind wir mit Staffel vier zurück, die am 21. September auf Netflix erscheint", schreibt Laurie Nunn in einem Brief an die Fans bei Instagram. Die Drehbuchautorin erinnert sich an die Anfänge der Serie zurück und wie sie entstand. "Wir wollten eine Sendung machen, die einige der Fragen beantwortet, die wir alle über Liebe, Sex, Freundschaft und unseren Körper hatten", gibt sie preis. Sie sei überwältigt davon, wie die Show Menschen auf der ganzen Welt berührt hat. "Das zu schreiben fühlt sich merkwürdig an, da wir beschlossen haben, dass die vierte Staffel auch die letzte unserer Show sein wird", verkündet sie. Die Entscheidung sei ihnen nicht leichtgefallen, doch es fühle sich so an, als sei es der richtige Zeitpunkt für einen Abschluss.

Bereits als The Sun im Februar berichtete, dass Ncuti Gatwa (30) und Emma Mackey (27) nicht mehr weiter Teil der Serie sein werden, wurde vermutet, dass das das Ende der Serie sein könnte. Emma fand eine ähnliche Begründung für ihren Ausstieg: "Die Serie ist an einem Punkt, von dem ich mich würdevoll zurückziehen kann und froh sein kann, dass sie existiert", erklärte sie im Interview.

Netflix Netflix-Serie "Sex Education"

Sam Taylor/NETFLIX © 2020 Asa Butterfield und Emma Mackey in "Sex Education"-Staffel drei

Sam Taylor/Netflix Asa Butterfield und Mimi Keene in "Sex Education"

