"Sex Education"-Schöpferin kündigt mögliches Spin-off an!

Gute Nachrichten für alle Fans der Serie Sex Education! Die Erfinderin der erfolgreichen Serie Laurie Nunn verrät, dass es durchaus möglich sei, dass im Laufe der Zeit ein Spinn-Off produziert werden könnte. In einem Interview mit Netflix Tudum erzählt Laurie, dass es noch viele potenzielle Geschichten gäbe, die es noch wert seien, erzählt zu werden. "Ich mache auf jeden Fall eine Pause und denke über andere Dinge nach", erklärt sie und fügt hinzu: "Moordale ist eine vielversprechende Welt und über Teenager zu schreiben macht immer viel Spaß. Ich denke also, dass es in dieser Welt immer Potenzial für neue Geschichten geben kann."

Der Serien-Hit wurde nach vier Staffeln eingestellt, da viele der Schauspieler ausgestiegen sind, um sich auf neue Projekte zu fokussieren und die Geschichte laut Drehbuchautorin Laurie auserzählt ist. Die Meinungen der Fans bezüglich des Endes der Serie sind gespalten. Auf der offiziellen Instagram-Seite von "Sex Education" lassen sie ihren Emotionen freien Lauf: "Eine weitere Staffel, bitte!", fleht ein Fan und ein anderer ergänzt: "Ich habe gerade Staffel 4 beendet und bin am Boden zerstört. Diese Serie war seit Staffel 1 meine Lieblingsserie. Ich bin sehr traurig, dass sie jetzt vorbei ist." Ein weiterer fügt hinzu: "Nicht das Ende, auf das wir alle gehofft haben..."

Die Coming-of-Age-Serie "Sex Education" begeisterte in vier Staffeln Millionen Nutzer des Streamingdienstes weltweit. Die Geschichte des High-School-Schülers Otis Milburn und dessen Mutter, der Sexualtherapeutin und Autorin Dr. Jean Milburn, fesselte die Zuschauer an die Bildschirme. Thematisiert werden die ersten sexuellen Erfahrungen und das Erwachsenwerden der verschiedenen Charaktere. Während Otis in der ersten Staffel gemeinsam mit seiner Mitschülerin Maeve anderen Mitschülern gegen Geld Ratschläge in sexuellen Fragen gibt, entwickeln sich sämtliche Charaktere im Laufe der Serie weiter und versuchen, ihren eigenen Weg zu finden.

Anzeige

Sam Taylor/Netflix Asa Butterfield und Mimi Keene in "Sex Education"

Anzeige

Getty Images Asa Butterfield, Hauptdarsteller in "Sex Education"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de