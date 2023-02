"Sex Education"-Star Emma Mackey verkündet Serienausstieg!

Der Netflix-Hit Sex Education begeistert seit 2019 ein Millionenpublikum. Die vierte Staffel der Show soll noch in diesem Jahr rauskommen – aber leider ohne einige Fan-Favoriten. Im vergangenen Jahr hatte schon Hauptdarsteller Ncuti Gatwa (30) alias Eric Effong sein Serien-Ende verkündet. Auch Maeve-Schauspielerin Emma Mackey (27) deutete nach der dritten Season bereits an, dass sie sich umorientieren wolle. Nun bestätigte Emma: In der fünften "Sex Education"-Staffel wird sie nicht mehr dabei sein!

Gegenüber The Sun verriet die 27-Jährige nun, ob es eine Zukunft bei "Sex Education" für sie gibt: "Season fünf? Ich habe die vierte erst letzte Woche beendet", scherzte sie. Danach machte die Britin jedoch klar, dass sie sich nun anderen Projekten widmen möchte: "Ich glaube nicht, dass ich in der fünften Staffel dabei sein werde. Ich habe mich von Maeve verabschiedet."

Und wie geht es für Emma nun weiter? Die Beauty scheint sich nach ihrer Serien-Karriere nun auf Filme zu fokussieren. Nachdem sie 2022 schon in dem Krimi "Tod auf dem Nil" mitgespielt hatte, wird sie in diesem Jahr neben Margot Robbie (32) und Ryan Gosling (42) im langersehnten Barbie-Film zu sehen sein. Wie das Online-Magazin berichtet, soll die romantische Komödie noch in diesem Jahr in die Kinos kommen.

Netflix-Serie "Sex Education"

Emma Mackey in "Sex Education"-Staffel drei

Szene aus "Sex Education"

