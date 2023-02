Barbara Bosson aus "Hill Street Blues" stirbt mit 83 Jahren

Traurige Nachrichten für alle Fans von "Hill Street Blues". Die US-amerikanische Schauspielerin Barbara Bosson war von 1981 bis 1987 in der TV-Serie von NBC als Fay Furillo zu sehen. Ihre Rolle in der Show brachte ihr insgesamt fünf Emmy-Nominierungen ein. In einer späteren Rolle in "Murder One" wurde sie nochmals mit einem sechsten Emmy nominiert. Jetzt müssen ihre Fans Abschied nehmen: Barbara ist im Alter von 83 Jahren verstorben.

"Sie hatte mehr Temperament und Lebensfreude, als man sich vorstellen kann. Wenn sie dich geliebt hat, dann hast du das ohne Zweifel gespürt. Wenn sie es nicht tat, hast du das vielleicht auch gewusst. Für immer in unseren Herzen. Ich liebe dich, Mama", gibt ihr Sohn Jesse Bochco bekannt. Wie Deadline außerdem berichtet, soll die 83-Jährige am 18. Februar im Kreise ihrer Familie und ihrer Lieben friedlich eingeschlafen sein. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt.

Barbara war von 1970 bis 1997 mit dem Erfinder der Serie "Hill Street Blues" verheiratet. Er verstarb im Jahr 2018. Jesse entstammt ihrer Ehe und ist heute Regisseur. Die Serien-Darstellerin hinterlässt außerdem ihre Tochter Melissa sowie zwei Enkelkinder.

Getty Images Barbara Bosson 1984

Instagram / jessebochco Barbara Bosson mit ihrem Sohn Jesse

Getty Images Cast der TV-Serie "Hill Street Blues"

