Wie der Papa: Justin Timberlakes Sohn zeigt seine Tanzmoves

Justin Timberlakes (44) Sohn Phineas hat in einem seltenen Familienvideo seine Tanzkünste unter Beweis gestellt. Das Video, das von Jessica Biel (43) auf Instagram geteilt wurde, zeigt den Vierjährigen, wie er backstage bei einem der Konzerte seines berühmten Vaters die Bühne betritt. Vor einer Kulisse aus bunten Lichtern und Live-Musik springt Phineas elegant von einem Lautsprecher und führt daraufhin eine lange Drehung auf dem Boden aus. Dieses süße Highlight war Teil eines Rückblicks, den Jessica von den Reisen der Familie während Justins "Forget Tomorrow World Tour" präsentierte, die am 30. Juli in Istanbul endete.

Das Video enthält außerdem weitere Einblicke in die Tour hinter den Kulissen. In einem zweiten Clip sieht man Jessica selbst, wie sie bei einem der Konzerte entspannt zur Musik nickt und den Moment genießt. Die "Eine himmlische Familie"-Darstellerin trug dabei eine schwarze Bomberjacke und einen passenden Hut. Die Tour, die im April 2024 begann, war nicht nur ein beruflicher Erfolg für Justin Timberlake, sondern offenbar auch ein Familienerlebnis, an dem die Kinder Phineas und sein älterer Bruder Silas aktiv teilnehmen konnten.

Die musikalischen Gene scheinen in der Familie Timberlake zu liegen. Während Phineas jetzt mit seinem Tanz seine Nähe zur Bühne offenbarte, zeigt sein älterer Bruder Silas Interesse an der Musikproduktion und probierte sich sogar schon als DJ aus. Auch Jessica hat bereits verraten, dass Silas zusätzlich von der Schauspielerei fasziniert ist. Damit könnte der zehnjährige Sohn in die Fußstapfen nicht nur seines Vaters, sondern auch seiner Mutter treten, die als Schauspielerin berühmt wurde. Es bleibt spannend, welche Talente sich bei Phineas und Silas noch offenbaren.

Imago Justin Timberlake während eines Konzertes in Istanbul, Juli 2025

Instagram / jessicabiel Phineas Timberlake tanzt backstage bei Justins Konzert

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake im November 2023