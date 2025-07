Jacht-Party-Klage: P. Diddy verteidigt sich hinter Gittern

P. Diddy (55), mit bürgerlichem Namen Sean Combs, meldet sich aus dem Gefängnis zu Wort, um seinen Sohn Christian Combs (27) inmitten schwerer Vorwürfe zu verteidigen. Der 55-Jährige, der seit September 2024 in einem Haftzentrum in Brooklyn sitzt, reichte im Juli eine Erklärung bei Gericht ein, um die gegen ihn und seinen Sohn gerichtete Klage wegen eines mutmaßlichen Übergriffs auf einer Jacht zurückzuweisen. Er argumentierte, dass der Fall nicht in Kalifornien verhandelt werden könne, da er seit Jahren in Florida lebe und auch zum Zeitpunkt der Vorwürfe keine Verbindung zu Kalifornien gehabt habe. Laut ihm sei die Behauptung, er habe die Jacht gechartert, ebenfalls falsch.

Die Klage wurde von Grace O'Marcaigh eingereicht, einer ehemaligen Stewardess, die Christian beschuldigt, sie 2022 auf einer Luxusjacht sexuell angegriffen zu haben. O'Marcaigh schilderte, Christian habe sie festgehalten, sie verletzt und später versucht, sie zu einer sexuellen Handlung zu zwingen. Ein Kameramann von Diddy solle den Vorfall teilweise gefilmt haben, berichtete Us Magazine. Darüber hinaus behauptete O'Marcaigh, nach dem Vorfall auf der Jacht isoliert und schließlich entlassen worden zu sein. Sie habe nicht nur physische Verletzungen, sondern auch massive psychische Folgen erlitten, darunter epileptische Anfälle und den Verlust ihres Lebenspartners.

Die Vorwürfe gegen Christian und die Verteidigungshaltung seines prominenten Vaters werfen ein weiteres Schlaglicht auf die Familie Combs. P. Diddy selbst musste sich in der Vergangenheit zahlreichen rechtlichen Herausforderungen stellen und wurde erst kürzlich in Teilen eines Prozesses für schuldig erklärt, der ihn mit Vorwürfen im Bereich Prostitution konfrontierte. Sohn Christian, besser bekannt unter seinem Künstlernamen King Combs, folgte in den letzten Jahren seinem Vater als Musiker ins Rampenlicht. Bereits zuvor war Hollywood von der exklusiven Partywelt der Familie fasziniert, die trotz Luxus immer wieder in den Fokus von Skandalen geriet.

Getty Images P. Diddy und sein Sohn Christian Combs, Mai 2022

Getty Images P. Diddy mit seinem Sohn Christian Combs, September 2023

Getty Images P. Diddy, Musiker