Mit 66 Jahren: Jamie Lee Curtis fühlt sich schöner denn je

Jamie Lee Curtis (66) fühlt sich mit ihren 66 Jahren schöner und wohler als je zuvor. Dies verriet die Oscar-Gewinnerin bei einer Sondervorführung des Films "Freakier Friday" in New York. "Ich bin so viel schöner, als ich jemals in meinem Leben war", betonte sie im Gespräch mit Page Six. Der Grund dafür sei, dass sie inzwischen in völliger Harmonie mit ihrer eigenen Wahrheit lebe. Neben diesem Gefühl innerer Stärke kann sie auch beruflich auf eine beeindruckende Phase zurückblicken – zuletzt mit großen Erfolgen wie ihrer Hauptrolle in "Everything Everywhere All At Once" und der kommenden Neuauflage von "Murder She Wrote".

Die Tochter der Hollywood-Ikonen Tony Curtis (†85) und Janet Leigh hat früh erfahren, wie gnadenlos die Filmindustrie sein kann – besonders für ältere Schauspielerinnen und Schauspieler. Jamie erklärte, sie habe miterlebt, wie ihre Eltern mit dem Verlust ihres beruflichen Erfolgs umgehen mussten. "Ich sah, wie meinen Eltern das genommen wurde, was sie liebten – Ruhm, kreativer Ausdruck, Aufmerksamkeit – einfach, weil sie aus dem Alter fielen." Auch Menschen in ihrem Freundeskreis seien davon betroffen, weshalb sie sich gedanklich bereits auf ein mögliches Karriereende eingestellt habe. Doch aktuell sprüht sie vor Energie – und wird schon bald im langersehnten Sequel der Komödie "Freaky Friday" wieder auf der großen Leinwand zu sehen sein.

Jamie hat in der Vergangenheit offen über ihre Erfahrungen mit der Filmbranche und den Druck gesprochen, stets perfekt aussehen zu müssen. Heute engagiert sie sich als Kritikerin für einen natürlicheren Umgang mit dem Älterwerden. Ihr Wandel von Unsicherheiten hin zu Selbstakzeptanz ist zu einem zentralen Thema ihrer Karriere geworden. Die aufrichtige und lebensfrohe Einstellung der Schauspielerin hat ihr nicht nur beruflichen Erfolg eingebracht, sondern macht sie auch für viele Fans und Kollegen zur Inspiration. Neben ihrem schauspielerischen Talent ist es vor allem dieser offene Umgang mit ihrem wahren Selbst, der sie so strahlen lässt.

Getty Images Jamie Lee Curtis beim Amazon Upfront 2025 in New York

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis trägt "I love L.A." T-Shirt, Januar 2025

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis im November 2024