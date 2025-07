Die Todesursache von Hulk Hogan steht nun offiziell fest

Die Wrestling-Legende Hulk Hogan (†71) ist am 24. Juli verstorben. Wie nun bekannt wurde, war die Ursache seines Todes ein akuter Myokardinfarkt, besser bekannt als Herzinfarkt. Das geht aus den offiziellen Unterlagen hervor, die Page Six vorliegen. Bei dieser Erkrankung wird die Blutzufuhr zum Herzmuskel plötzlich blockiert, was zu Gewebeschädigung führt. Er erlitt infolgedessen einen Herzstillstand. Zudem ist nun auch klar, dass Hulk an Vorhofflimmern litt, einer Herzerkrankung – auch an chronischer lymphatischer Leukämie war er erkrankt.

Die Krebsdiagnose war bis zu seinem Tod nicht öffentlich bekannt. Der frühere WWE-Star war also offenbar länger mit gesundheitlichen Problemen konfrontiert. Nur wenige Monate vor seinem Tod hatte Terry Gene Bollea, wie er bürgerlich hieß, sich einer Operation am Hals unterziehen müssen. Danach soll sich sein Zustand schnell verschlechtert haben. Ein Sprecher der Gerichtsmedizin bestätigte in den Unterlagen, dass es eine Anfrage zur Einäscherung Hulks gab – bislang sei dies aber noch nicht erfolgt.

Hulk war für Millionen von Menschen weit mehr als nur ein Wrestler. Mit seinem markanten Look, dem ikonischen Schnauzbart und der unverwechselbaren Stimme wurde er zu einer Popkultur-Ikone der 80er- und 90er-Jahre. Abseits des Rings trat er in Filmen und Reality-TV-Shows auf, was seine Popularität weiter steigerte. "Ihr habt ihm alles bedeutet", versicherte Hulks Witwe Sky Daily vor wenigen Tagen auf Instagram seinen Fans. Neben ihnen und seiner Witwe hinterlässt er seine zwei Kinder Brooke (37) und Nick (35).

Getty Images Hulk Hogan, Wrestler

Getty Images Hulk Hogan im Jahr 2009

