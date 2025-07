Sexuelle Übergriffe: Conor McGregor verliert die Berufung

Conor McGregor (37) hat eine Berufung in einem Zivilprozess wegen sexueller Nötigung verloren. Ein Berufungsgericht in Dublin wies den Einspruch des UFC-Stars am Donnerstagmorgen zurück. Das dreiköpfige Richtergremium soll McGregors Anspruch laut TMZ "in seiner Gesamtheit" abgelehnt haben. Die Klage gegen McGregor stammt von Nikita Hand, die behauptet, der Kampfsportler habe sich ihr 2018 nach einer Weihnachtsfeier in einem Hotel gegen ihren Willen genähert. McGregor hatte die Vorwürfe stets bestritten, wurde jedoch im November des vergangenen Jahres von einer Jury für schuldig befunden und zur Zahlung von rund 215.000 Euro verurteilt.

Nach dem Urteil im letzten Jahr hatte McGregor im Februar Einspruch eingelegt und auf der Plattform X verkündet: "Gerechtigkeit und Wahrheit werden siegen!" Der Richterentscheid am Donnerstag wurde in Abwesenheit des 37-Jährigen verkündet, während seine Klägerin Nikita Hand anwesend war. McGregor, der einen Großteil seines Sommers auf einer Jacht verbracht hat, zeigte sich bisher nicht öffentlich zu dem Urteil. Zuletzt wurde er beim Feiern auf See gesehen, nachdem seine Bar einen Brand überstanden hatte.

Der Kampfsportler, der sich durch seine schillernde Persönlichkeit und seinen Erfolg im Octagon einen Namen gemacht hat, polarisiert seit Jahren. Neben seinen sportlichen Errungenschaften steht er immer wieder im Fokus von Kontroversen, darunter rechtliche Probleme und provokante Aussagen. McGregor selbst gibt sich nach außen hin oft unberührt von solcher Kritik. Unter seinen Fans wird er für seinen Geschäftssinn, insbesondere mit seinem Whiskey-Imperium, gefeiert. Wie sich die jüngsten Entwicklungen öffentlich auf sein Image auswirken, bleibt abzuwarten.

Instagram / thenotoriousmma Conor McGregor im Juli 2024

Getty Images Conor McGregor, Kampfsportler

Getty Images Conor McGregor, März 2024