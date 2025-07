Keine Unbekannte: Peter Maffays Sohn Yaris ist vergeben

Yaris Maffay (21), der Sohn der Rock-Legende Peter Maffay (75), hat sein Herz wieder verschenkt! Die neue Frau an seiner Seite ist keine Unbekannte: Es handelt sich um Luca Grace Kampmann, die als Teilnehmerin der Show The Voice of Germany 2023 für Aufsehen sorgte. Die beiden Musiker lernten sich im April bei einer Jam-Session in München kennen. "Ich war beeindruckt von ihrer Erscheinung und starken Präsenz", schwärmt Yaris nun gegenüber Bild. Noch am selben Abend lud er sie zum Essen ein, und keine 24 Stunden später funkte es bei einem gemeinsamen koreanischen Barbecue zwischen den beiden.

Rund drei Wochen nach ihrem ersten Treffen folgte Luca Grace einer besonderen Einladung: Sie begleitete Yaris auf einer "Rock ’n’ Sail"-Kreuzfahrt, bei der Peter Maffay mit seiner Band auftrat – Yaris sang dabei im Background-Chor. Während der Reise gaben Yaris und seine neue Liebe auch gemeinsame Kabinenkonzerte, bei denen ihre Stimmen perfekt harmonierten. Die Beziehung wurde dem berühmten Vater ebenfalls schon vorgestellt: Peter Maffay begegnete Luca Grace spontan in Yaris' Wohnung am Starnberger See.

Die Liebesgeschichte folgt auf ein turbulentes Jahr für den Promi-Spross, der sich 2024 nach anderthalb Jahren von seiner damaligen Freundin Tamara trennte. Während ihn nun privat neue Gefühle beflügeln, geht es auch beruflich bergauf: Yaris arbeitet an einem Solo-Album, das Ende dieses Jahres erscheinen soll. 2026 wird er mit seinem Vater auf dessen Open-Air-Tournee auftreten. Luca Grace wiederum bleibt dem Publikum durch ihre beeindruckende Teilnahme bei "The Voice of Germany" in Erinnerung – alle vier Coaches hatten einst für sie gebuzzert. Auch sie scheint mit Yaris sowohl musikalisch als auch privat ihr Glück gefunden zu haben.

Getty Images Peter Maffay und sein Sohn Yaris, 2024

Müller, Ralf / ActionPress Peter Maffay und sein Sohn Yaris

Timm, Michael / ActionPress Yaris Maffay, Sohn von Peter Maffay

