230 Kilo abgespeckt: Tammy Slaton posiert in Shapewear

Tammy Slaton (39) sorgt erneut für Aufsehen! Der Reality-TV-Star aus der TLC-Show "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" präsentierte auf TikTok jetzt beeindruckende Vorher-Nachher-Bilder ihrer Reise zu einem gesünderen Gewicht. Vor allem eine Aufnahme, die sie in ärmelloser schwarzer Shapewear zeigt, beweist ihren beeindruckenden Fortschritt: Tammy hat stolze 230 Kilogramm abgenommen. Erst kürzlich unterzog sie sich einer Hautstraffungsoperation, bei der Ärzte mehr als 6,5 Kilogramm überschüssige Haut entfernen konnten. In den Kommentaren überschlagen sich die Fans mit Lob und Anerkennung: "Ich liebe es, deine Reise zu sehen, Tammy. Du bist so weit gekommen", schrieb ein begeisterter Follower.

Die Transformation der 38-Jährigen ist jedoch kein Blitzauftritt, sondern das Ergebnis harter Arbeit und einer jahrelangen Reise. Bereits im Jahr 2020 teilte Tammy in der Show ihren Kampf mit dem Gewicht, als sie noch rund 330 Kilogramm auf die Waage brachte. Im Juli 2022 wagte sie dann den entscheidenden Schritt und entschied sich für eine bariatrische Operation, um das Gewicht nachhaltig zu reduzieren. Nun, mit deutlich weniger Pfunden auf den Hüften und dem zusätzlichen Eingriff, fühlt sich Tammy wie ein neuer Mensch. In einer Episode der Show gestand sie begeistert: "Ich bin schockiert. Es fühlt sich merkwürdig an, aber auch großartig. Meine hängenden Hautpartien und meine sogenannten 'Fledermausflügel' sind weg."

Hinter Tammy liegt eine lange und steinige Reise, die nicht nur körperlich, sondern auch emotional herausfordernd war. Bekannt wurde sie durch die Reality-Show, in der sie ihre Höhen und Tiefen mit ihrer Schwester und den Millionen Zuschauern teilte. Seitdem hat Tammy auch bei Social Media viele treue Fans gefunden, die sie auf jedem Schritt ihrer Reise begleiten. Ihr offenes, manchmal selbstironisches Wesen hat sie zu einer Inspiration für viele gemacht. Ein Fan brachte es auf TikTok in einem Kommentar zusammenfassend auf den Punkt: "Mädchen, du strahlst und siehst so glücklich aus!" Für Tammy ein weiterer Ansporn, ihre Reise fortzusetzen – mit mehr Selbstvertrauen und Lebensfreude denn je.

TikTok / tammy.l.slaton Tammy Slaton nach ihrem Gewichtsverlust im Juli 2025

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Juni 2023

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton vor ihrer Gewichtsabnahme im Juli 2021

