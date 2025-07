Keine Kommunikation: Laura Dahlmeier war wohl sofort tot

Die ehemalige Biathletin Laura Dahlmeier (†31) ist bei einem tragischen Unfall am Laila Peak im Karakorum-Gebirge in Pakistan verstorben. Die Extremsportlerin wurde am Montag von einem Steinschlag auf einer Höhe von etwa 5.700 Metern getroffen. Ihre Seilpartnerin Marina Kraus, die gemeinsam mit Laura die Besteigung des 6.096 Meter hohen Gipfels unternommen hatte, setzte sofort einen Notruf ab. Die Rettungskräfte, die auf den Alarm reagierten, konnten Laura jedoch nicht bergen.

Laut den ersten Berichten des pakistanischen Nachrichtenmediums dawn.com habe Laura nach dem Steinschlag noch Kontakt mit ihrer Begleiterin aufnehmen können, sie physisch allerdings nicht erreichen können. Auch Promiflash griff diese Information auf. Diese Meldung hat sich nach neueren Informationen jedoch nicht bestätigt. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, sei nach den Berichten von Marina anzunehmen, dass die Olympiasiegerin sofort starb. Lauras Wunsch entsprechend wird sie nicht geborgen.

Laura Dahlmeier war nicht nur durch ihre herausragenden Erfolge im Biathlon bekannt, sondern auch durch ihre große Leidenschaft für die Berge. Nach ihrem Karriereende im Wintersport suchte sie immer wieder neue Herausforderungen in der Natur. In einem bewegenden Nachruf auf Instagram schrieb ihre Cousine Paulina: "Die Berge waren ihr Zuhause. Sie hat es geliebt, draußen zu sein – in der Natur, mit Freunden, oder einfach nur mit sich selbst. Ihr Traum war es, jeden Gipfel zu erklimmen, jede Herausforderung anzunehmen. Und genau das hat sie getan – mit einer Stärke, einem Lachen und einer Lebensfreude, die ansteckend war."

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, Oktober 2024

