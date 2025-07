Trump will Medienmogul zur Aussage im Epstein-Fall zwingen

Donald Trump (79) hat eine Schadensersatzklage über 17,1 Milliarden Euro gegen Rupert Murdoch (94) und dessen Medienkonzern eingereicht. Grund dafür ist ein Bericht des Wall Street Journals, das zum Imperium von Rupert gehört, über ein mutmaßliches Geburtstagsgeschenk Donalds an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) im Jahr 2003. Das Geschenk soll eine vulgäre Zeichnung und anzügliche Worte enthalten, was der US-Präsident jedoch vehement als Fälschung bestreitet. Um die Klage voranzutreiben, drängt er darauf, den mittlerweile 94 Jahre alten Medienmogul schnellstmöglich per Aussage in den Prozess einzubeziehen, da bei dessen Gesundheitszustand angeblich jede Verzögerung riskant wäre.

Die Klage hat eine ungewöhnliche Dimension, sowohl finanziell als auch rechtlich: Nie zuvor hat ein amtierender US-Präsident ein solches Vorgehen gegen eine Zeitung, insbesondere einen so einflussreichen Medienkonzern, eingeleitet. Auch die Dringlichkeit in der Klage scheint ungewöhnlich. Zudem liegt ein weiterer Fokus der Debatte auf der Forderung nach Transparenz: Donald wird vorgeworfen, die Freigabe relevanter Unterlagen rund um Jeffreys Missbrauchsnetzwerk hinauszuzögern, was selbst in seinen eigenen Reihen zu Kritik geführt hat. Rupert sieht dem Verfahren jedoch gelassen entgegen. "Wir haben volles Vertrauen in die Sorgfalt und Korrektheit unserer Berichterstattung und werden uns energisch gegen die Klage verteidigen", so ein Sprecher des Verlags.

Die Enthüllung um das persönliche Geburtstagsgeschenk reiht sich ein in zahlreiche brisante Spekulationen über Donalds Kontakt zu Jeffrey, dessen Tod 2019 in einer Gefängniszelle als Selbstmord klassifiziert wurde. Die Anwälte des Medienkonzerns haben bis zum 4. August Zeit, auf Donalds Forderungen zu reagieren.

Collage: Rupert Murdoch, Donald Trump

Fotografie von Donald Trump und Jeffrey Epstein an Busstation in London, 2025

