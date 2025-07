Fans flippen aus: Jason Momoa rasiert Bart nach sechs Jahren

Jason Momoa (45) verabschiedet sich erstmal von seinem ikonischen Vollbart – und das nach sechs Jahren! Der Aquaman-Star überraschte mit diesem Move in einem Video auf Instagram, in dem er den besonderen Moment festhielt. "Habe mich seit sechs Jahren nicht rasiert, und hier sind wir wieder", schrieb der Schauspieler zu dem Clip. Jasons ehrliche Reaktion auf den neuen Look ließ nicht lange auf sich warten – ganz überzeugt scheint er nicht zu sein. "Verdammt, ich hasse es", gesteht er lachend.

Jasons Fans amüsierten sich bei dem Anblick köstlich. "Deine Reaktion auf die Rasur ist urkomisch", erklärte ein User. Die Reaktionen waren durchweg positiv – Jason ist für seine Unterstützer so oder so gutaussehend. "Du bist immer noch wunderschön – auch ohne Bart" oder "Ohne Bart siehst du jung und mutig aus", lauteten zwei Kommentare zu Jasons Rasur. In den Anfängen seiner Karriere wurde Jason sogar ohne Bart berühmt. Hinter seiner radikalen Veränderung steckt jedoch eine ernste Botschaft. Der Hollywoodstar nutzte den Anlass, um auf sein Engagement gegen Plastikmüll aufmerksam zu machen. Mit seiner 2019 gegründeten Wasserfirma Mananalu hat er ein großes Ziel vor Augen: die Umwelt durch die Vermeidung von Einwegplastik zu schützen.

Wenn nicht gerade mit seiner Karriere oder seinem Bart, macht Jason auch stets mit seinem Liebesleben Schlagzeilen. Seit rund einem Jahr ist er mit der Schauspielerin Adria Arjona (33) zusammen. Im vergangenen Mai machten die beiden mit einem süßen Turtelfoto ihre Liebe offiziell. Anfang 2025 gaben die Turteltauben zudem ihr Red-Carpet-Debüt. Zuvor war er sieben Jahre mit Lisa Bonet (57) verheiratet. Die beiden haben zusammen zwei Kinder – Lola Iolani (18) und Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha (16).

Getty Images Jason Momoa im Juli 2025

Getty Images Jason Momoa und Brande Broderick im November 2000

Getty Images Jason Momoa und Adria Arjona im Mai 2025