Jessica Albas Ex Cash freut sich über ihre neue Beziehung

Jessica Alba (44) und Cash Warren (46), die im Januar nach 16 Ehejahren ihre Trennung bekannt gaben, scheinen auch weiterhin einen respektvollen Umgang miteinander zu pflegen. Während die Schauspielerin öffentlich mit ihrem neuen Partner Danny Ramirez turtelt, zeigt sich Cash überraschend gelassen. Der Produzent verriet gegenüber TMZ, dass er froh sei, dass seine Ex-Frau Liebe und Glück gefunden habe. "Ich freue mich für sie. Er scheint ein guter Kerl zu sein", sagte er auf die Beziehung der "Fantastic Four"-Darstellerin zu dem 32-jährigen Schauspieler angesprochen. Dennoch betonte er, dass er den neuen Partner seiner Ex noch nicht kennengelernt habe.

Wie aus Insider-Informationen hervorgeht, könnte es zwischen Jessica und Danny bald ernst werden. Eine Quelle berichtete kürzlich gegenüber Daily Mail, dass Jessica bereits überlege, ihren neuen Partner ihren drei Kindern vorzustellen. Obwohl sie zunächst zögerte, da das Single-Dasein für sie nach so vielen Ehejahren völlig neu ist, scheint sie mittlerweile sicherer mit ihrer Entscheidung zu sein. "Danny macht sie wirklich glücklich, und sie möchte dieses Glück mit ihren Kindern teilen", hieß es weiter. Die vor wenigen Monaten besiegelte Trennung von Cash hat die Schauspielerin offenbar nicht davon abgehalten, ihr Leben wieder in vollen Zügen zu genießen.

Erst vergangene Woche wurden Jessica und Danny beim Turteln in Los Angeles erwischt. Vor Dannys Haus tauschten die Schauspielerin und ihr neuer Partner innige Küsse aus und hielten sich eng umschlungen. Auf Fotos, die TMZ vorlagen, war zu sehen, dass die beiden ihren Look scheinbar aufeinander abgestimmt hatten: Die Schauspieler trugen lässige graue Jogginghosen, schwarze Oberteile und dunkle Caps – der verliebte Look ließ keinen Zweifel daran, wie wohl sie sich miteinander fühlen.

Getty Images Jessica Alba und Cash Warren, 2023

Getty Images Danny Ramirez, Schauspieler

Getty Images Cash Warren und Jessica Alba, 2024