Oscar Pistorius könnte in wenigen Wochen entlassen werden!

Oscar Pistorius (36) kämpft weiter für seine Freiheit. Der Paralympics-Star sitzt aktuell eine 13-jährige Haftstrafe in Südafrika ab, weil er 2013 seine Freundin Reeva Steenkamp (✝29) durch die geschlossene Badezimmertür hindurch erschossen hatte. Bis heute bestreitet der Sportler seine Tötungsabsicht: Er habe seine Liebste versehentlich für einen Eindringling gehalten und sich verteidigen wollen. Jetzt hat Oscar einen Antrag auf vorzeitige Entlassung gestellt.

Das bestätigte sein Anwalt Julian Knight laut TMZ. Die Entscheidung über diesen Antrag wird bereits am 31. März fallen. Wenn dem Antrag bei der Anhörung stattgegeben wird, könnte es ganz schnell gehen: Dann könnte Oscar noch am selben Tag, also bereits Ende diesen Monats, das Gefängnis verlassen. Reevas Familie soll allerdings alles versuchen, um die vorzeitige Entlassung zu verhindern.

Reevas Eltern sind von Oscars Schuld nämlich überzeugt. Im Sommer des vergangenen Jahres hatte ihr Vater Barry Steenkamp sich mit dem Läufer zu einem Opfer-Täter-Dialog getroffen. Das Gespräch verlief jedoch alles andere als gut. "Ich habe meine Zeit verschwendet. Er ist ein Mörder. Er sollte im Gefängnis bleiben", stellte Barry nach dem Gespräch laut The Sun klar.

Getty Images Reeva Steenkamp und Oscar Pistorius, 2013

Getty Images Oscar Pistorius im Juli 2017 in England

Getty Images Barry und June Steenkamp vor dem Gericht im Juni 2016

