Plan steht: Heinz Hoenig wird zuerst an Speiseröhre operiert

Beim letzten Gesundheitsupdate von Heinz Hoenig (72) hieß es, er sei aus dem Koma erwacht und wieder bei Bewusstsein. Derzeit liegt der Schauspieler in einer Berliner Klinik und kämpft um sein Leben. Ihm stehen zwei lebensrettende Operationen bevor: Zum einen benötigt er eine neue Aorta, zum anderen muss das Loch in seiner Speiseröhre repariert werden. Wie seine Frau Annika Kärsten-Hoenig nun gegenüber RTL bekannt gab, steht bereits fest, welcher Eingriff als Erstes geplant ist: "Es wird zunächst die Operation an der Speiseröhre stattfinden." Ein genaues Datum für den Eingriff ist bisher jedoch noch nicht bekannt gegeben worden.

Die Operation an der Speiseröhre soll sehr heikel sein. Wenn Heinz die OP gut übersteht, muss er anschließend für mindestens neun Monate künstlich ernährt werden. Bevor sich der "Das Boot"-Darsteller dann dem zweiten Eingriff stellen kann, muss eine gewisse Zeit vergehen, damit der Körper des 72-Jährigen stabil genug für die Aorten-OP ist. Obwohl bei dem zweifachen Vater bereits ein neuer Stent gesetzt wurde, ist der Austausch der Hauptschlagader überlebenswichtig. "Die muss operiert werden, weil man nicht garantieren kann, wie lange der Stent hält. Man muss sich vorstellen, an dem Stent, der gesetzt wurde, ist diese Infektion und die geht durch den Stent auch nicht weg. Also ist es so, dass er diese Operation in Form des Aorta-Ersatzes braucht", erklärt Annika.

Nachdem Heinz vor wenigen Tagen wieder aus dem Koma erwacht ist, konnte er bereits mit seiner Frau sprechen. Annika erinnert sich genau an die emotionalen Worte ihres Ehemannes und teilte diese mit dem Sender: "Dann hat Heinz gesagt: 'Ich lasse dich nicht im Stich! Ich lasse dich und die Kinder nicht im Stich. Du bist die Liebe meines Lebens und dafür lohnt es sich zu kämpfen!'"

Heinz Hoenig, Schauspieler

Heinz Hoenig, Schauspieler

