"Bühne des Lebens": Heinz Hoenigs Frau meldet sich bei Fans

Um Schauspieler Heinz Hoenig (72) steht es aktuell gesundheitlich nicht so gut. Der "Das Boot"-Darsteller braucht eine lebensrettende OP an der Aorta und der Speiseröhre. In diesen schweren Stunden immer an seiner Seite: seine Frau Annika Kärsten-Hoenig! Im Netz meldet sich die Ehefrau des 72-Jährigen nun bei den Fans. Denn für das Ehepaar wäre heute ein besonderer Tag gewesen. "Heute hätten wir am Abend zusammen in München auf der Bühne gestanden und das gemacht, was uns stets das Liebste ist. Menschen unterhalten und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern", schreibt Annika zu einem Bild von sich und Heinz in ihrer Instagram-Story.

Doch vor wenigen Wochen ist alles anders gekommen und das Paar muss jetzt einen schweren Weg gemeinsam meistern. "Nun stehen wir auf der Bühne des Lebens und schreiben hoffentlich unsere eigene Erfolgsgeschichte", führt die Familienmutter in ihrem Beitrag weiter aus. Denn bis vor Kurzem lag der Schauspieler noch im künstlichen Koma – aus dem er Anfang der Woche wieder erwacht ist.

Vor Heinz stehen nun zwei große Operationen, für die er sich bewusst entschieden hat, um für seine Familie weiter da sein zu können. Gegenüber RTL erinnerte sich Annika vor wenigen Tagen: "Dann hat Heinz gesagt: 'Ich lasse dich nicht im Stich! Ich lasse dich und die Kinder nicht im Stich. Du bist die Liebe meines Lebens und dafür lohnt es sich zu kämpfen!'" Wann genau die erste OP angesetzt ist, ist bislang nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heinz Hoenig im August 2009

Anzeige Anzeige

Ot,Ibrahim Heinz Hoenig mit seiner Frau Annika, September 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de