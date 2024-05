So cool bringt Ashley Tisdale ihren Babybauch zur Geltung

Ashley Tisdale (38) weiß, wie man seinen Babybauch gekonnt in Szene setzt – und dabei auch noch superstylish aussehen kann! Auf Instagram teilt die Schauspielerin und Sängerin einige neue Schnappschüsse. Lässig posiert sie mit einem Kaffee in der Hand für die Kamera. Der High School Musical-Star trägt eine lockere Jeans, über die ihre Babykugel herausschaut. Darüber kombiniert Ashley einen Crop-Pulli. Zusätzlich trägt die 38-Jährige eine große dunkle Sonnenbrille sowie eine schwarze Handtasche. "Ich habe in diesen vintage Jeans gelebt", kommentiert sie die Aufnahmen.

Die Jeans scheinen es Ashley wirklich angetan zu haben. Erst vor wenigen Tagen postete sie ein Foto im Netz, das sie mit derselben Hose zeigt. Statt eines Pullis setzte der "Phineas and Ferb"-Star obenrum hingegen auf ein schwarzes Crop Top und eine dünne Jacke. "Ich liebe deinen Style in der Schwangerschaft", kommentiert beispielsweise ein Fan unter Ashleys jüngstem Post. "Wow, du siehst so gut aus", pflichtet ein anderer User bei. Ein weiterer Follower schwärmt: "Ich habe noch keine Schwangere gesehen, die so stylish unterwegs ist wie du!"

Ashley ist aktuell mit ihrem zweiten Kind schwanger. Sie und ihr Ehemann Christopher French (42) sind bereits Eltern einer kleinen Tochter namens Jupiter (3). Die erneute Schwangerschaft hatte dem TV-Star zuerst ziemlich Angst gemacht. "Beim ersten Mal litt ich unter postpartalen Depressionen, und der Gedanke, noch ein Kind zu bekommen, machte mir definitiv Angst", erklärte sie in einem TikTok-Video. Dennoch freue sich die US-Amerikanerin sehr über ihr zweites Wunder.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Schauspielerin

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Christopher French und Jupiter Iris French im März 2023

