Nach Trennung: Henrik Stoltenberg sieht harte Zeiten positiv

Wie geht es Henrik Stoltenberg als Single? Vor wenigen Tagen machte sein einstiger Manager und Partner Daniel Wiese öffentlich, dass er nicht mehr mit dem TV-Casanova zusammen ist. Henrik selbst hat sich bisher noch nicht dazu geäußert. In seiner Instagram-Story gibt er nun aber Hinweise darauf, wie er mit der aktuellen Situation klarkommt: "Harte Zeiten oder Sachen, die ihr gerade durchmacht und euch im Moment echt scheiße fühlt... Es ist gut so, dass es so ist." Der Student sehe solche Dinge als Aufgaben des Lebens, die einem die eigenen Baustellen aufzeigen und die man lösen müsse. "In ein paar Monaten, wenn du es geschafft hast, das zu besiegen, wirst du dich riesig fühlen", erklärt er seiner Community.

Allzu großes Trübsal bläst der ehemalige Love Island-Teilnehmer offenbar nicht: "Man muss aufhören, sich in alles reinzusteigern, dieses Gedankenkarussell. Einfach mal ein bisschen mehr akzeptieren, ein bisschen mehr in der Gegenwart leben..." Er habe in der Vergangenheit oft selbst zu sehr an die Zukunft gedacht und weniger den Moment genossen. Das macht er nun aber in vollen Zügen. Er besucht derzeit ein Festival.

Was genau zur Trennung geführt hat, ist unklar. Daniel hatte in seiner Instagram-Story lediglich geschrieben: "Raus aus der Beziehung, rein ins Wochenende." Dabei schienen er und Henrik große Pläne gehabt zu haben. Zumindest hatte der Ex-Freund von Paulina Ljubas (27) Anfang März angedeutet, bald mit seinem Partner zusammenzuziehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Daniel Wiese und Henrik Stoltenberg

Anzeige Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Influencer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Henrik mit seinen Worten auf die Trennung bezieht? Ja, das hört sich ganz danach an. Nein, ich denke, das war eher allgemein gemeint. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de