Nach Mord: Oscar Pistorius aus dem Gefängnis entlassen

Er ist wieder auf freiem Fuß. Als Paralympics-Star genoss Oscar Pistorius (37) einst große Bewunderung. Jedoch überschattete ein Ereignis im Jahr 2013 die Karriere des einstigen Spitzensportlers. Weil er seine damalige Freundin für einen Einbrecher gehalten hatte, hatte er sie durch eine Badezimmertür erschossen. Der Südafrikaner musste sich daraufhin vor Gericht verantworten und erhielt eine 13-jährige Haftstrafe. Im vergangenen Jahr stellte er dann einen Antrag auf Bewährung – mit Erfolg. Oscar wurde nun aus dem Gefängnis entlassen.

Wie die südafrikanische Strafvollzugsbehörde nun mitteilt, habe der 37-Jährige am frühen Freitagmorgen das Gefängnis verlassen dürfen. Wie unter anderem The Sun berichtet, soll Oscar sein neues Leben fortan angeblich in der bewachten Villa seines Onkels nur ein paar Kilometer von der südafrikanischen Hauptstadt entfernt beginnen. Seine Bewährung wird dabei bis Dezember 2029 andauern und er muss bestimmte Auflagen für sein Leben außerhalb des Gefängnisses erfüllen.

Bereits im November des letzten Jahres war der Antrag auf Bewährung vor Gericht genehmigt worden. Darüber hatten mehrere Medien einstimmig berichtet, darunter unter anderem auch BBC. Er war damals vom zuständigen Gericht in Südafrika als "Ersttäter mit einem positiven Unterstützungssystem" eingestuft worden.

