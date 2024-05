Einfach so? Fat Comedy zieht sich aus Öffentlichkeit zurück

Bereits im Alter von 15 Jahren lud Fat Comedy, der mit bürgerlichem Namen Giuseppe Salvatore Sumrain heißt, sein erstes lustiges Video auf Social Media hoch. Nach ganzen zehn Jahren als Comedy-Content-Creator hat der leidenschaftliche Boxer nun wohl genug! Denn auf Instagram überrascht er die Fans jetzt mit einem ernsten Statement. "Ich bin jetzt 25 Jahre alt. Auch ich entwickle mich weiter und werde älter und kriege andere Interessen", gesteht er den Followern ehrlich. Der Rapper wolle sich bald sogar komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen! Denn er habe große Ziele: "Ich will eine Familie gründen, will Geschäfte aufbauen, will meinen Sport machen!"

Wie das Magazin Raptastisch jetzt vermutet, könnte Giuseppes Rückzug aus der Öffentlichkeit womöglich auch mit finanziellen Problemen zusammenhängen. Denn für die Ohrfeige an Oliver Pocher (46) wurde der Web-Komiker im vergangenen Monat zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro verurteilt. Zusätzlich blieb der Kampfsportler auf den Prozess- und Anwaltskosten sitzen, wodurch er jetzt einen fünfstelligen Betrag begleichen müsse. Offenbar keine leichte Angelegenheit für den Nordrhein-Westfalen: Denn während des Prozesses schätzte das Gericht sein derzeitiges Einkommen wohl auf nur 450 Euro im Monat ein.

Trotz Fat Comedys hohen finanziellen Schadens zeigte sich Olli in der Vergangenheit mit dem Urteil alles andere als zufrieden. In seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" ärgerte er sich über das Strafmaß. Die Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro sei für ihn ein Witz. "Bei einer Folge 'Barbara Salesch – Das Strafgericht' geht es fast ernsthafter zu als das, was da stattgefunden hat", übte er im Gespräch mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) scharfe Kritik an dem Verfahren. Er war sich sicher: Das Gericht habe seine Chance nicht genutzt, ein Zeichen gegen öffentliche Gewalt zu setzen.

Oliver Pocher und Fat Comedy im März 2024

Oliver Pocher, Comedian

