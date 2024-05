Prinzessin Dianas (†) Geschwister unterstützten Prinz Harry

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Invictus Games reiste Prinz Harry (39) nach England. Am Mittwoch fand ein Gottesdienst in der St. Paul's Kathedrale statt – von den Royals bekam der Mann von Herzogin Meghan (42) jedoch keine Unterstützung. Dafür aber von diesen beiden: Die Geschwister von Prinzessin Diana (✝36) waren an Harrys Seite! Sie nahmen an der Veranstaltung teil und zeigten damit ihren Support. Charles Spencer (59) und Lady Jane Fellowes (67) erschienen freudestrahlend bei der Kirche und begrüßten die Royal-Fans.

Dem zweifachen Vater dürfte dies viel bedeuten: Denn während seines Besuches fand nicht mal sein Vater König Charles (75) Zeit für ihn. "Aufgrund des vollen Programms Seiner Majestät wird dies leider nicht möglich sein", gab ein Sprecher im Vorfeld gegenüber The Sun bekannt. Auch seine Frau begleitete Harry nicht, sodass ihm die Anwesenheit von Charles und Jane sicherlich gutgetan hat. Sein Cousin Louis Spencer (30) war ebenfalls mit von der Partie.

Heute scheint der 39-Jährige gar nicht mehr in England zu sein. Nur kurz nach dem Gottesdienst soll Harry wieder abgereist sein – wie Hello! berichtete. Ihm und Meghan steht eine Reise nach Nigeria bevor. "Wir werden die nächsten Tage in Nigeria verbringen, um die Fortschritte zu sehen, die beim Aufbau und der Entwicklung der sportlichen Rehabilitation erreicht wurden", erklärte David Wiseman, einer von Harrys Mitarbeitern.

Getty Images Lady Jane Fellowes und Charles Spencer im Mai 2024

Getty Images Prinz Harry, 2023

