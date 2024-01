Oscar Pistorius frei: Reevas (†) Mutter teilt harte Worte

Kann sie Oscar Pistorius (37) jemals verzeihen? Seit 2016 hatte der Südafrikaner wegen des Mordes an seiner Partnerin Reeva Steenkamp (✝29) im Gefängnis gesessen. Im vergangenen Jahr wurde der Bewährungsantrag des ehemaligen Sportlers dann zugelassen – und seit Freitagmorgen ist er wieder frei. Besonders für die Familie der Verstorbenen ist das ziemlich hart: Reevas Mutter äußert sich jetzt mit emotionalen Worten zu Oscars Bewährung.

Im Interview mit Daily Mail erklärt June Steenkamp nun: "Wenn sie Oscar nie kennengelernt hätte, wäre Reeva heute sicher glücklich verheiratet, eine liebevolle junge Mutter mit allem, was man zum Leben braucht, und vielen Katzen und Hunden, vielleicht auch einem Pferd oder zwei." Die Mutter des Models schildert weiter: "Oscar hat nicht nur Reevas Leben genommen, als er Reeva kaltblütig ermordete, er hat auch Barry und mir das Leben genommen. Unsere Freude, unsere zukünftigen Enkelkinder." Dennoch habe sie ihm vergeben, versichert June.

Oscars Bewährung dauert nun bis 2029 an – in dieser Zeit darf er keine Interviews geben und keinen Alkohol oder Drogen konsumieren. Angeblich lebt der Weltrekordhalter nach seiner Haftstrafe nun in einem Haus seines Onkels, das gut bewacht wird.

Anzeige

GAO / Rex Features / Action Press Reeva Steenkamp und Oscar Pistorius, 2013

Anzeige

ActionPress June Steenkamp

Anzeige

Getty Images Oscar Pistorius, ehemaliger Profisportler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de